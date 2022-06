Đồng Hương Cup: Ngày hội bóng đá đồng hương của người Việt tại Hàn Quốc

Đây là giải bóng đá lớn và sự kiện lớn đầu tiên trong cộng đồng sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19 nên được sự quan tâm và cổ vũ của rất nhiều người yêu bóng đá tại Hàn Quốc. Giải diễn ra tại khu tổ hợp bóng đá Cheonan, thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong (Hàn Quốc) trong một ngày duy nhất (từ 6 giờ sáng đến 20 giờ) và số lượng cầu thủ tối đa được BTC quy định là 35 cầu thủ/đội. Đội vào chung kết sẽ đá liên tục 5 trận trong một ngày nên đây là số lượng cầu thủ tương đối phù hợp và vẫn hạn chế thay người tối đa 5 lần trong một trận đấu.

Tiết mục được chờ đợi nhất tại Đồng Hương Cup là diễu hành. Rất nhiều đoàn đã tự trang bị cho mình những câu khẩu hiệu, những bài hát, những vật dụng cổ vũ để thể hiện màu cờ sắc áo, tinh thần quê hương mình khi đi qua lễ đài. Hội đồng hương Tây Nguyên và Hải Phòng đã nhận giải thưởng diễu hành tốt nhất của ban tổ chức.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lê Văn Hùng - Bí thư Thứ nhất phụ trách cộng đồng đánh giá cao vai trò và nỗ lực của VFAK trong việc tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Ông cũng hy vọng rằng cùng với tâm huyết của các tổ chức cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, sự hỗ trợ không ngừng của các nhà tài trợ, sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng, sẽ có thêm nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực được tổ chức thời gian tới và Đại sứ quán cam kết đồng hành tạo lập sân chơi lành mạnh cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bên cạnh bóng đá, người Việt Nam tại Hàn Quốc còn xem đây là một dịp gặp gỡ đồng hương nơi xứ người. Từ cơ sở của giải Đồng Hương Cup lần 1 năm 2019, rất nhiều hội đồng hương đã được thành lập từ lý do bóng đá nay đã phát triển mạnh mẽ hơn về cơ cấu tổ chức, lực lượng và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Các cầu thủ và CĐV còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng 4 vé máy bay khứ hồi Việt Hàn của nhà tài trợ kim cương Vietnam Airlines và một chiếc Tab A7 của nhà tài trợ Kiên Thủy Mobile.





Sau 1 ngày thi đấu với 27 trận đấu, đội bóng Nghệ An 2 của hội đồng hương Nghệ An đã giành chức vô địch sau khi chiến thắng đương kim vô địch Thanh Hóa trong trận chung kết với tỷ số 2-0. Hai đội bóng của hội đồng hương Hà Tĩnh và Hải Phòng giành đồng hạng ba. Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn của đội Nghệ An 2 giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải, cầu thủ Nguyễn Thế Anh của đội Nghệ An giành giải vua phá lưới và giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất là thủ môn Trương Doãn Toàn của đội đồng hương Thanh Hóa.

Ông Đoàn Quang Việt - Chủ tịch VFAK, trưởng Ban tổ chức giải - cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, cũng như sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài Cheonan, Seoul Global Center và 14 đơn vị tài trợ khác trong đó có nhiều doanh nghiệp của người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông mong rằng ngày hội đồng hương của người Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung và Đồng Hương Cup nói riêng sẽ diễn ra thường niên và quy tụ đầy đủ các hội đồng hương của các tỉnh, thành phố của Việt Nam trong những năm tới. Ông hy vọng các cơ quan, hội đoàn cũng như các nhà tài trợ sẽ cùng đồng hành với VFAK trong các sự kiện tiếp theo, đặc biệt là Giải vô địch bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9 sắp tới ở thành phố Daejeon, dự kiến có sự tham gia của trên dưới 40 CLB.