Đồng Lan - giọng ca lạ mùa đầu tiên 'Giọng hát Việt' bây giờ ra sao?

Đồng Lan lần đầu “liều mình” với rock trên sân khấu Whisky A Go Go, mang âm nhạc và tinh thần Việt Nam hòa vào không gian rock huyền thoại của Hollywood Ảnh: VINH PHẠM

Mới đây, Đồng Lan bất ngờ trở lại khi lần đầu thử nghiệm rock trên sân khấu Whisky A Go Go tại Hollywood (Mỹ). Đây là sân khấu gắn liền với lịch sử rock Mỹ và từng chứng kiến bước khởi đầu của nhiều huyền thoại âm nhạc thế giới. Cô xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong đêm diễn cùng ban nhạc DẠ MA. Không chỉ là một buổi biểu diễn mang tính thử nghiệm, đêm nhạc còn mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu bán vé được gửi về Việt Nam để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trên sân khấu, Đồng Lan khiến khán giả quốc tế bất ngờ khi lựa chọn phong cách pop rock kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam. Cô trình diễn hai tiết mục: Đừng yêu một mình (Don't Love Alone) – ca khúc do chính cô sáng tác, từng được đề cử tại nhiều giải thưởng quốc tế, và bản dân ca quen thuộc Bèo dạt mây trôi, được làm mới trong không gian rock hiện đại. Hình ảnh Đồng Lan trong tà áo dài, đứng giữa tiếng guitar dồn dập và "lửa rock" cuồng nhiệt, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và đương đại.

Khoảnh khắc Đồng Lan chinh phục khán giả quốc tế trên sân khấu Whisky A Go Go Ảnh: VINH PHẠM

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, khán phòng Whisky A Go Go đã vang lên những tràng reo hò phấn khích. Chất giọng mang màu sắc indie jazz của Đồng Lan hòa quyện cùng rock và âm hưởng dân gian Việt Nam mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả Mỹ.

Chia sẻ sau đêm diễn, Đồng Lan cho biết đây là lần đầu tiên cô "liều mình hát rock" tại một địa điểm mang tính biểu tượng của nước Mỹ. Với cô, việc bước ra khỏi vùng an toàn không đơn thuần là thử nghiệm thể loại, mà là mong muốn đưa âm nhạc và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. "Những giai điệu Việt vang lên tại Hollywood, được khán giả yêu thích và cổ vũ cuồng nhiệt, cho tôi thấy âm nhạc thực sự là ngôn ngữ quốc tế đến từ trái tim", nữ ca sĩ nói. Dù bị mất tiếng sau đêm diễn, Đồng Lan xem đó là cái giá xứng đáng cho một trải nghiệm đáng nhớ.

Ít ai biết rằng, trước khi được biết đến rộng rãi qua Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Đồng Lan đã có nền tảng âm nhạc vững chắc. Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi Hát tiếng Pháp miền Bắc năm 2007 và ghi dấu ấn tại Bài hát Việt với nhiều đề cử, giải thưởng dành cho sáng tác. Năm 2019, Đồng Lan quyết định sang Pháp theo học jazz tại American School of Modern Music (Paris), một bước ngoặt giúp cô mở rộng tư duy âm nhạc và tiếp cận môi trường quốc tế một cách bài bản.

Dù mất tiếng sau đêm diễn, Đồng Lan vẫn tự hào khi âm nhạc Việt vang lên tại Hollywood, Mỹ Ảnh: VINH PHẠM

Các ca khúc như Mẹ tôi, Sợ yêu, sợ chết hay Đừng yêu một mình cho thấy rõ cá tính sáng tác của Đồng Lan - giàu cảm xúc cá nhân, tự do và phóng khoáng. Đặc biệt, năm 2021, cô trở thành đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam lọt vào hạng mục Best Song tại Berlin Music Video Awards với Don't Love Alone – một thành tích đáng chú ý nhưng lại được cô đón nhận khá lặng lẽ.

Năm 2024, Đồng Lan tiếp tục làm mới mình khi ra mắt ca khúc Người yêu có bạn gái trong lần đầu hợp tác với Thắng. Ca khúc gây chú ý với góc nhìn cởi mở, thẳng thắn về tình yêu và các mối quan hệ hiện đại, được nhiều khán giả trẻ gen Z đón nhận. "Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và không cho phép mình đứng yên quá lâu. Chỉ cần ngừng vận động, ngừng phát triển, tôi sẽ rất dễ rơi vào cảm giác chán chính mình. Có lúc tôi nghiêm khắc với bản thân đến mức khắt khe, nhưng cũng có lúc lại rất dịu dàng, sẵn sàng chiều chuộng và lắng nghe những cảm xúc tưởng chừng mơ hồ. Kỳ lạ là chính những cảm giác ấy thường dẫn tôi đến những lựa chọn đúng. Phụ nữ, suy cho cùng, sở hữu một trực giác mạnh mẽ và khôn ngoan hơn ta vẫn nghĩ, điều quan trọng là phải học cách tin và lắng nghe nó nhiều hơn", cô nói.

Sau đêm diễn tại Hollywood, Đồng Lan tiết lộ cô đang chuẩn bị ra mắt MV mới tại Việt Nam vào tháng 1 tới, đúng dịp sinh nhật. Sản phẩm đánh dấu lần đầu cô kết hợp với một nữ rapper trẻ, được Đồng Lan xem như một tuyên ngôn mạnh mẽ dành tặng riêng cho phụ nữ.