Động lực chiến thắng của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games Thailand 2025

Huỳnh Như: Gia đình là điểm tựa, giúp tôi vững tin bước vào trận đấu

Giai đoạn cận SEA Games 2025 là thời điểm vô cùng bận rộn của tiền đạo Huỳnh Như khi phải tập trung cho AFC Champions League nữ 2025 - 2026 (Cúp C1 nữ châu Á). Cô đặt mục tiêu cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games.

Có sự ủng hộ của gia đình qua màn hình TV Neo QLED, Huỳnh Như thêm tự tin tại SEA Games

Chia sẻ về động lực vững tin trước giải đấu, nữ tiền đạo cho biết: "Như luôn bước vào mọi trận đấu với tâm thế quyết tâm cao bởi Như biết gia đình và quê hương đang dõi theo mình qua màn hình TV. Sắp tới Như sẽ được nhãn hàng Samsung AI TV trao tặng chiếc TV Neo QLED với màn hình cực đại như một món quà khích lệ tinh thần thi đấu nên yên tâm là theo dõi các nội dung SEA Games được phát sóng độc quyền trên FPT Play bao nét, bao đã ". Nhiều gia đình cũng lựa chọn các dòng AI TV màn hình cực đại kích thước lên đến 100 inch của Samsung để tận hưởng SEA Games. Samsung AI TV 98 - 100 inch nổi tiếng với khả năng chủ động nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K sắc nét nhờ sức mạnh của vi xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 3, kết hợp cùng công nghệ Supersize Picture Enhancer giúp tăng cường độ nét, cải thiện độ sâu hình ảnh cho màn hình cực đại.

Trần Trung Kiên: Gia đình làm hậu phương, tôi như được tiếp thêm 100% sức lực

Là một trong những thủ môn trẻ toàn diện của U22 Việt Nam, Trần Trung Kiên được kỳ vọng sẽ giữ vững khung thành của đội tuyển quốc gia tại SEA Games 2025. Với thành tích 6 trận giữ sạch lưới, Trung Kiên là một trong những nhân tố quan trọng tại SEA Games của tuyển Việt Nam.

Sự cổ vũ của gia đình là động lực lớn để Trung Kiên giữ vững khung thành tại SEA Games 2025

Trước thềm giải đấu, Trung Kiên chia sẻ: "Năm nay bố mẹ, họ hàng có thể theo dõi các chương trình đồng hành SEA Games và nội dung thể thao do FPT Play phát sóng thông qua màn hình Samsung AI TV ở nhà. Với tôi, đây là "cánh cửa" đưa cả gia đình đến sân cỏ, để cùng tôi sống trong phút giây thăng hoa cùng bóng đá". Cùng chất lượng hình ảnh đỉnh cao, Samsung AI TV tái hiện không khí bóng đá sôi động qua các công nghệ âm thanh tân tiến, được nâng cấp bởi AI như Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos (Âm thanh vòm đa chiều chuyển động theo từng hình ảnh), Active Voice Amplifier Pro (Điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường bên ngoài và bên trong cảnh phim), Adaptive Sound Pro (Tối ưu hóa theo nội dung âm thanh bằng AI)…

Nguyễn Huy Hoàng: Muốn giành HCV để ba mẹ tự hào khi xem con qua TV

Là một trong những kình ngư sáng giá, Nguyễn Huy Hoàng đang được kỳ vọng tiếp tục mang về HCV cho Việt Nam tại SEA Games 2025. Với tấm HCV lịch sử tại giải vô địch châu Á năm 2025 ở nội dung 1.500m tự do, Huy Hoàng đang có lợi thế lớn trên đường đua xanh tại Thái Lan.

Nguyễn Huy Hoàng muốn chiến thắng để lan tỏa niềm tự hào cho gia đình, bạn bè

Huy Hoàng chia sẻ: "Biết cả gia đình, bạn bè luôn dõi theo mình qua các chương trình thể thao và phóng sự SEA Games chiếu trên FPT Play nên mình luôn thi đấu hết mình. Sắp tới, trong nhà Hoàng sẽ có TV màn hình cực đại được tài trợ bởi Samsung AI TV, giúp gia đình thưởng thức các nội dung do FPT Play sản xuất, phát sóng với chất lượng hiển thị sắc nét và sống động hơn".

Là thiết bị giải trí trung tâm trong mô hình nhà thông minh, Samsung AI TV với khả năng kết nối các thiết bị thông qua ứng dụng SmartThings hứa hẹn giảm gánh nặng việc nhà, để tín đồ thể thao tập trung dõi theo phần thi đấu của các vận động viên như Nguyễn Huy Hoàng.

Nguyễn Thị Phương: Được gia đình ủng hộ hết mình nên phải càng cố gắng

Nguyễn Thị Phương bước vào kỳ SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp với sự đồng hành từ xa của gia đình, bạn bè

SEA Games 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Thị Phương. Bước vào kỳ SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp, Phương cảm thấy tự tin hơn vì năm nay cả gia đình đã có thể dõi theo cô qua các nội dung SEA Games và loạt phóng sự "Tiến lên Việt Nam" được phát sóng trên FPT Play với màn hình cực đại của Samsung AI TV. "Không còn là màn ảnh nhỏ nữa, bố mẹ sẽ được thấy mình rõ ràng, sống động trên màn hình lớn. Gia đình mình đã tạo cả hình nền TV hình con gái để cổ vũ từ xa, khiến mình vô cùng cảm động và thêm quyết tâm chiến thắng". Với sự xuất hiện của Vision AI, loạt tính năng đột phá như Thiết kế hình nền TV bằng AI (Generative Wallpaper) hay Điều khiển TV bằng cử chỉ tay (Universal Gesture)… đã xuất hiện trên Samsung AI TV, hứa hẹn giúp gia đình Nguyễn Thị Phương và nhiều tín đồ thể thao hòa nhịp SEA Games theo cách sống động nhất.

Đồng hành cùng FPT Play tại SEA Games Thailand 2025, Samsung AI TV đã mang tình yêu, sự động viên của gia đình đến những người hùng của nước nhà. Đây chính là cầu nối xóa nhòa khoảng cách giữa Việt Nam và sân vận động Thái Lan, để triệu trái tim yêu thể thao cùng hòa chung nhịp đập SEA Games.