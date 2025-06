Động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thụy Điển

Sáng 13.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Thụy Điển như Ericsson, H&M, SYRE, AstraZeneca nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại VN.

Trong đó, Thủ tướng bày tỏ mong muốn Ericsson đầu tư, hợp tác mạnh hơn, sâu rộng, toàn diện hơn, hiệu quả hơn tại VN, cụ thể là đẩy nhanh quá trình hợp tác với các doanh nghiệp VN như Viettel, VNPT, MobiFone, cạnh tranh lành mạnh với các đối tác khác, phát triển đột phá trong thời gian tới. Đề nghị Ericsson tập trung hợp tác để thí điểm những nội dung mới trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu hướng tới mạng 6G; xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển trí tuệ nhân tạo của VN; tin tưởng chuyển giao công nghệ cho VN; ưu tiên hỗ trợ các tập đoàn viễn thông - công nghệ của VN bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong thời gian tới.

Hoan nghênh các đề xuất dự án của Tập đoàn SYRE, đặc biệt với mục tiêu đưa VN thành trung tâm toàn cầu đầu tiên cho ngành dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo định hướng phát triển bền vững, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn H&M và SYRE chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào quá trình xây dựng các quy định về phát triển ngành dệt may, da giày bền vững tại VN; sử dụng nguyên liệu của VN - một "cường quốc về dệt may" để sản xuất; đặc biệt thực hiện đúng cam kết về sử dụng công nghệ cao, các nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trước đó, Tập đoàn SYRE đã được UBND tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao với khoản đầu tư gần 1 tỉ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các đóng góp của Tập đoàn AstraZeneca trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và phát triển dược phẩm, đặc biệt hỗ trợ VN trong phòng chống dịch Covid-19; mong muốn và sẵn sàng cấp phép ngay để AstraZeneca đầu tư các nhà máy sản xuất dược phẩm và sản xuất vắc xin tại VN; chuyển giao công nghệ, sử dụng lao động VN, cung cấp dược phẩm, vắc xin cho thị trường VN và trong cả khu vực, nhất là thuốc chống ung thư, các thuốc, vắc xin phòng, chống, điều trị bệnh cho phụ nữ, trẻ em, các bệnh nhiệt đới…

Cùng ngày, khi tới thăm, làm việc tại Phòng thí nghiệm hạt nhân của Viện Nghiên cứu Hoàng gia Thụy Điển, Thủ tướng đề nghị phía Thụy Điển và Phòng Thí nghiệm hạt nhân hỗ trợ VN trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng năng lượng hạt nhân an toàn, xây dựng các kế hoạch ứng phó, tổ chức tập huấn và diễn tập nhằm nâng cao khả năng xử lý các tình huống. Cụ thể hơn, Thủ tướng đề nghị Phòng Thí nghiệm hạt nhân của Thụy Điển ký kết thỏa thuận, hợp tác với Viện Năng lượng nguyên tử VN trong hoạt động nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, đào tạo nhân lực…

Trước đó, chiều 12.6 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tới thăm gia đình cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, người bạn lớn của VN, để thể hiện sự trân trọng, cảm ơn Thủ tướng Palme và nhân dân Thụy Điển đã nhiệt thành ủng hộ VN trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc khôi phục, tái thiết và phát triển.