Động lực phát triển thương mại từ sức hút The Ori Garden

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, The Ori Garden ra đời đáp ứng đúng nhu cầu nhà ở thực của người dân. Gần như 100% căn hộ B4.1 đã có chủ, B4.2 cũng đang được đăng ký đông đảo.

Hiện tại, hàng trăm hộ dân đã nhận căn hộ an cư tại The Ori Garden, khởi tạo luồng sinh khí ấm áp, sôi động.



Cộng đồng cư dân sầm uất cùng với chuỗi căn hộ kết hợp kinh doanh tầng 1 đã tạo nên hệ sinh thái thương mại dịch vụ, không chỉ mang lại tiện ích nội khu mà còn hình thành phố kinh doanh văn minh khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.



Các căn hộ kết hợp kinh doanh tầng 1 của The Ori Garden

Nguyễn Trí

Các căn hộ kết hợp kinh doanh tầng 1 đa dạng các mặt hàng, ngành nghề, phục vụ toàn diện nhu cầu sinh hoạt và dịch vụ của cư dân The Ori Garden.

Nhằm tăng thêm tiện ích, mua sắm cho cộng đồng, chủ đầu tư vừa giới thiệu ra thị trường số lượng giới hạn 53 căn hộ kết hợp kinh doanh tầng 1, mở ra cơ hội khai thác dòng tiền cho chủ sở hữu.

Với vị trí đắc địa là mặt tiền rộng 6 - 9 m nhìn ra khu vực tiện ích nội khu, sát trục đường lớn thông thoáng, căn hộ kết hợp kinh doanh sở hữu tiềm năng lớn, đáp ứng nhu cầu của cư dân, nhà đầu tư.

Trước mắt, chủ sở hữu có thể khai thác nguồn khách hàng ổn định là hơn 12.000 cư dân của The Ori Garden và các khu dân cư đông đúc liền kề dự án. Bên cạnh đó, với các tiện ích hồ bơi, khu thể thao, khu vui chơi thiếu nhi, The Ori Garden mang lại cho cộng đồng những giá trị an cư bền vững.