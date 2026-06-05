Động lực phát triển Trung tâm tài chính - công nghệ thế hệ mới bên bờ sông Sài Gòn

Sự kiện do New Turing Institute (NTI) và Pacific Gateway Partners (PGP) phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các đối tác chiến lược Google, FPT cùng các đơn vị tài trợ Vietnam Airlines, Grab, LifeAI, VNG, Calif, Galaxy Holdings. Diễn đàn đã thu hút hơn 1.000 lượt khách từ 160 tổ chức công nghệ hàng đầu quốc tế và khu vực Naver, Meta, SK Group, Hyundai, NVIDIA, MoMo, FINOS, Boryung, Qualcomm AI Research, Tynapse, Kotoba Technologies, và Genetica; cùng các đại diện từ Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP.HCM, Viện Milken và VinaCapital.

Tại đây, ông Tước Huỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Galaxy Holdings, nhà đồng phát triển VIFC Fintech Hub - đã mang đến một tầm nhìn chiến lược khi định vị tòa tháp Marina IFC Tower như một biểu tượng hạ tầng công nghệ mới giúp thúc đẩy ngành tài chính kinh tế Việt Nam.

Lời giải cho "cơn khát vốn" của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt

Tầm nhìn của ông Tước Huỳnh được hình thành từ một nghịch lý lớn của nền kinh tế Việt Nam. Một mặt Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô nền kinh tế đạt được 514 tỉ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm cao bậc nhất khu vực. Song song đó kinh tế số phát triển nhanh chóng khi khoảng 80% doanh nghiệp đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng ấy là một thực tế khác: thị trường vốn chưa phát triển tương xứng với nhu cầu của nền kinh tế. Điều này tạo ra khoảng trống thiếu hụt dòng vốn lên tới 24 tỉ USD mỗi năm dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) khu vực được xem là xương sống của nền kinh tế Việt Nam.

Theo ông Tước Huỳnh, con số thiếu hụt 24 tỉ USD không chỉ phản ánh vấn đề về nguồn vốn, mà còn là câu chuyện của hàng nghìn doanh nghiệp SME đang phải vật lộn với áp lực dòng tiền, hạn chế khả năng mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hệ quả sâu xa hơn là sinh kế và việc làm của hàng triệu người lao động cũng bị ảnh hưởng.

Xuất phát từ thực trạng đó, mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) được xây dựng với mục tiêu trở thành lời giải cho bài toán vốn của doanh nghiệp Việt Nam. Mô hình này dựa trên sự kết hợp của ba trụ cột chiến lược: khu vực tư nhân đóng vai trò dẫn dắt, công nghệ được sử dụng như đòn bẩy thúc đẩy hiệu quả và minh bạch, đồng thời các nguồn vốn trong và ngoài nước được khơi thông để tiếp cận đúng đối tượng có nhu cầu. Đây được kỳ vọng là nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tiếp cận nguồn lực tăng trưởng, củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam duy trì sự chủ động về kinh tế trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng

Marina IFC Tower: "Bộ não" công nghệ bảo vệ lợi ích con người

Không dừng lại ở những con số vĩ mô, giá trị của tòa tháp Marina IFC Tower nằm ở kiến trúc công nghệ 5 tầng (5-Layer Framework) tích hợp sâu bên trong, biến nơi đây thành trung tâm dữ liệu và tài chính chuẩn quốc tế.

Hệ thống được thiết kế đồng bộ từ hạ tầng phần cứng đạt chuẩn Tier-IV cao cấp nhất với cam kết uptime 99,999%, hệ thống Sovereign Cloud bảo mật nội địa, cho đến tầng ứng dụng API mở kết nối định danh quốc gia VNeID và eKYC. Marina IFC Tower cho phép triển khai dùng AI để giám sát giao dịch, chống rửa tiền (AML) theo thời gian thực, định giá tài sản số hóa (Tokenized RWA), cho đến vận hành các quỹ tài sản số hay hệ thống tạo lập thị trường tự động chuyên nghiệp nhờ cơ chế bảo hộ pháp lý chuyên biệt mà VIFC được cấp quyền thử nghiệm. Trong kỷ nguyên mà tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, việc tiên phong xây dựng một "bộ não" bảo mật chuẩn quốc tế chính là chiếc lá chắn vững chắc bảo vệ tài sản của người dân và nâng cao uy tín của quốc gia trong mắt các nhà đầu tư quốc tế.

VIFC Fintech Hub: Bệ phóng đưa doanh nghiệp Việt ra thế giới

Nằm tại tầng 30 của tòa tháp, VIFC Fintech Hub do Galaxy Holdings phối hợp cùng hệ sinh thái Sovico Group thành lập chính là câu trả lời cho bài toán phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nơi quy tụ các tài năng, startup tài chính công nghệ và các phòng thí nghiệm AI hàng đầu, mang đến cho doanh nghiệp những đặc quyền độc bản: tiếp cận quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn Seed và Series A, kết nối hệ sinh thái khách hàng khổng lồ và chương trình bảo trợ toàn diện.

So với Singapore hay Dubai, VIFC sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội nhờ chi phí vận hành tối ưu và thị trường nội địa khổng lồ 99 triệu dân có tỷ lệ tiếp nhận công nghệ cao nhất khu vực.

"Các thương hiệu quốc gia của Việt Nam đang rất cần một bệ đỡ hạ tầng tài chính hiện đại để vươn tầm toàn cầu, trong khi dòng vốn FDI cũng đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các mảng R&D, AI và fintech. VIFC và tòa tháp tài chính này chính là trung tâm thu hút làn sóng dịch chuyển đó để biến những nguồn lực tiềm năng của người Việt thành giá trị kinh tế bền vững" ông Tước Huỳnh khẳng định.

Bằng tư duy thực chiến của khối tư nhân và trái tim đặt trọn vào giá trị nhân bản, những người mở đường tại VIFC và Diễn đàn GStar 2026 đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa TP.HCM trở thành một mắt xích không thể thay thế trên bản đồ tài chính - công nghệ toàn cầu.

