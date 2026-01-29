Đồng minh chủ chốt từ chối cho Mỹ sử dụng không phận tấn công Iran

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trong một cuộc điện đàm hôm 27.1 đã nói rõ với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Ả Rập Xê Út "sẽ không cho phép vùng trời hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran".

Xác nhận này được đưa ra sau một thông báo tương tự từ UAE vào đầu tuần này, theo đó Abu Dhabi sẽ không cung cấp hỗ trợ hậu cần hoặc đóng vai trò là bàn đạp cho "các hành động quân sự thù địch" nhằm vào Tehran.

Những lời từ chối này làm phức tạp kế hoạch quân sự của Mỹ, vì cả hai quốc gia đều có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ. Chỉ riêng tại Ả Rập Xê Út, đối tác an ninh lâu dài với Washington, đã có hơn 2.300 quân nhân Mỹ đồn trú. UAE có khoảng 5.000 nhân sự quân sự Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Dhafra, ngay bên ngoài Abu Dhabi.

Các nhà phân tích diễn giải các động thái này như một nỗ lực để tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến rộng hơn và phòng ngừa trả đũa từ Iran. Các chuyên gia quân sự được báo Wall Street Journal dẫn lời đã lưu ý rằng quyết định của Ả Rập Xê Út và UAE dù làm tăng độ phức tạp và chi phí hoạt động nhưng không khiến Mỹ phải dừng hành động.

Tổng thống Donald Trump gần đây đã tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông, triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các phi đội máy bay chiến đấu bổ sung và hệ thống phòng thủ tên lửa đến khu vực. Một tàu khu trục tên lửa điều khiển lớp Arleigh Burke khác, USS Delbert D. Black, được báo cáo đã tham gia lực lượng vào hôm 28.1, nâng tổng số tàu chiến trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) lên ít nhất 10 chiếc.

Ông Trump tuyên bố việc triển khai "hạm đội hùng mạnh" là một màn phô diễn lực lượng nhằm gây áp lực với Iran về chương trình hạt nhân và hoạt động trấn áp các cuộc biểu tình trong nước, tuy nhiên ông vẫn mở cánh cửa cho ngoại giao.

Ông viết trên mạng xã hội: "Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng!".

Một thông điệp gửi đến Mỹ ở tòa nhà tại Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Ông nhắc tới lời cảnh báo trước đó đối với Iran đã được tiếp nối bằng một cuộc tấn công quân sự vào tháng 6.2025. Ông cảnh báo: "Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa".

Đầu tuần này, Mỹ đã khởi động các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều ngày trên khắp Trung Đông. Chiến dịch này được cho là nhằm xác thực các quy trình phân tán nhân sự và máy bay chiến đấu đến các "địa điểm dự phòng" khác nhau và tích hợp chỉ huy với các "quốc gia đối tác" không được nêu tên.

Iran trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tạo điều kiện cho một cuộc tấn công sẽ bị coi là "thù địch". Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi hôm 28.1 tái khẳng định Tehran "sẵn sàng 200% để tự vệ" và sẽ có phản ứng "thích đáng, chứ không tương xứng", có lẽ nhắm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Ông Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cũng viết trên mạng xã hội X rằng bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ sẽ dẫn đến việc Iran hướng mục tiêu vào Mỹ, Israel và những nước ủng hộ Mỹ.

Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hiệp Quốc trong một thông điệp trên mạng xã hội X hôm 28.1 tuyên bố: "Iran luôn sẵn sàng đối thoại dựa trên tôn trọng và lợi ích lẫn nhau - nhưng nếu bị ép buộc, Iran sẽ tự vệ và đáp trả chưa từng thấy!".