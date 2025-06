Đồng Nai: 2 thí sinh cầm nhầm thẻ dự thi của nhau

Sáng 27.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã dùng mô tô đặc chủng hỗ trợ 2 thí sinh (ở 2 điểm thi cách nhau 5 km) đổi lại thẻ dự thi do cầm nhầm lẫn nhau.

Lực lượng CSGT Đồng Nai hỗ trợ thí sinh đến địa điểm thi cách đó 5 km để đổi lại thẻ dự thi do 2 bạn cầm nhầm của nhau ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Câu chuyện trên xảy ra tại xã Long Phước (H.Long Thành, Đồng Nai). Hai thí sinh cầm nhầm thẻ dự thi của nhau là B.T.A.T và bạn của cô.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Long Phước nắm được thông tin em B.T.A.T mang nhầm thẻ dự thi của bạn. Trong khi đó bạn bị cầm nhầm đang dự thi tại điểm thi Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (cách khoảng 5 km).

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã dùng xe mô tô tuần tra đưa em T. đến Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 để hai em đổi lại thẻ dự thi của mình. Sau đó chở T. quay lại điểm thi Trường THPT Long Phước, đảm bảo em có mặt trong phòng thi đúng giờ quy định.

Trong ngày thi đầu tiên (ngày 26.6) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại H.Thống Nhất (Đồng Nai) cũng đã hỗ trợ một thí sinh đến điểm thi sau khi em bị té ngã do đường trơn lúc đang di chuyển từ nhà đến điểm thi Trường THPT Dầu Giây.