Đồng Nai: Bắt 3 vụ vận chuyển pháo hoa nổ gần 200 kg những ngày cuối năm

Chiều 31.12, Công an TP.Biên Hòa cho biết vừa bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo nổ, thu giữ gần 200 kg pháo hoa nổ và tạm giữ nhiều nghi can liên quan.

Cụ thể, vào trưa 30.12, tại khu vực khu phố Hương Phước, P.Phước Tân (TP.Biên Hòa), Công an P.Phước Tân bắt quả tang Chu Đình Khang (29 tuổi, ngụ P.Phước Tân) đang tàng trữ 50 bánh pháo hoa nổ (loại 49 quả/bánh) với trọng lượng 82 kg.

Trưa cùng ngày, Công an P.Phước Tân tiếp tục bắt giữ T.X.H. (16 tuổi, ngụ P.Phước Tân) tàng trữ 6 bánh pháo hoa nổ (loại 49 quả/bánh), trọng lượng 9,5 kg.

Đặc biệt, vào trưa 29.12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp Công an P.Hóa An (TP.Biên Hòa) kiểm tra ô tô BS 62A - 268.06 đang lưu thông qua địa bàn phường, qua đó phát hiện trên xe có 50 hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng là 90,6 kg.





Làm việc với công an, 2 người ngồi trên ô tô gồm Lê Xuân Diễn (17 tuổi, ngụ Long An) và Đào Tấn Lộc (19 tuổi, ngụ TP.HCM) khai nhận số pháo trên Diễn và Lộc nhận vận chuyển thuê cho 1 phụ nữ từ Long An giao cho khách tại TP.Biên Hòa.

Lực lượng công an cũng xác định, Diễn và Lộc đã dùng biển số giả để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an. Qua xác minh, ô tô mà các nghi can dùng để vận chuyển pháo lậu có biển số thật là 61A - 268.06.

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Chu Đình Khang, Lê Xuân Diễn, Đào Tấn Lộc để điều tra, xử lý theo quy định. Riêng T.X.H. đang được Công an P.Phước Tân lập hồ sơ xử lý.