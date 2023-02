Đồng Nai: Bắt băng nhóm 'gặp đâu cướp đó'

Ngày 16.2, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá băng cướp với 9 thành viên, trong thời gian ngắn đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và địa phương lân cận.

Cụ thể, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2023, trên địa bàn H.Long Thành xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại quốc lộ 51, tỉnh lộ 769, đường Phùng Hưng (TT.Long Thành)...

Phương tiện các đối tượng sử dụng là xe mô tô phân khối lớn, gắn biển số giả. Sau khi cướp giật được tài sản, các tên cướp thường đạp ngã xe của bị hại để tránh bị truy đuổi. Trường hợp bị đuổi theo, chúng sẽ xịt hơi cay ngăn cản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 14.2, Công an H.Long Thành đã bắt giữ nhóm nghi phạm đang sinh sống tại các phòng trọ ở khu vực P.Tam Phước, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Nhóm này gồm Huỳnh Tuấn Khang (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phan Hoàng Hưởng (20 tuổi Kiên Giang), H.V.Đ (17 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng); Trần Chí Hiện (20 tuổi, ngụ Cà Mau), N.T.N (17 tuổi, ngụ Kiên Giang), T.Đ.A (15 tuổi, ngụ Đồng Nai), T.Đ.N (16 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Nhựt Anh (18 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận thực hiện 31 vụ cướp giật tài sản theo kiểu "gặp đâu cướp đó" trên địa bàn H.Long Thành, TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom. Riêng trong ngày 14.2, các nghi phạm cướp 2 bó hoa của người bán hoa. Ngày 13.2, nhóm này cướp 2 bó hoa được làm bằng tiền, trị giá mỗi bó 400.000 đồng.

Công an H.Long Thành đang phối hợp Công an TP.Biên Hòa, Công an H.Trảng Bom tìm bị hại. Công an H.Long Thành thông báo ai là bị hại của băng cướp trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an H.Long Thành (80 Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, TT.Long Thành (H.Long Thành) để trình báo. Liên hệ trung tá Nguyễn Đăng Dương - Đội trưởng cảnh sát hình sự, điện thoại 0779.686.886; đại úy Phạm Ngọc Quỳnh, điện thoại 0938.25.4567.