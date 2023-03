Đồng Nai: Bắt nhanh nghi can sát hại chủ quán nước trên quốc lộ 51

Tối 2.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt được Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), nghi can sát hại, cướp tài sản của nữ chủ quán nước trên quốc lộ 51, đoạn thuộc P.An Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Dĩ An (Bình Dương).

Nghi can Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Trước đó, vào chiều tối 1.3, chị N.T.H (48 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) chủ quán nước trên quốc lộ 51 được phát hiện tử vong với nhiều vết thương trên người, 2 tay bị trói.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc và xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Sau một ngày truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt được nghi can CACC

Sau một ngày truy xét, đến tối 2.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ được nghi can là Nguyễn Văn Nghĩa tại TP.Dĩ An.

Nghĩa khai nhận là khách quen mua dâm của chủ quán nước, sau đó chị H. có mượn của Nghĩa 20 triệu đồng. Nghĩa cho mượn nhưng có thỏa thuận sẽ được quan hệ tình dục miễn phí. Thời gian gần đây Nghĩa nhiều lần đòi tiền nhưng chị H. không trả nên Nghĩa lên "kế hoạch" nếu đòi không được tiền sẽ sát hại chủ quán nước.

Ngày 1.3, Nghĩa mang theo 1 khẩu súng K59, dao, dây dù và rủ một người bạn tên Trung sống lang thang ở công viên Quảng trường Sáng Tạo (thuộc P.Đông Hòa TP.Dĩ An) cùng đi. Đến nơi, Nghĩa để Trung ngồi uống cà phê đợi gần đó còn mình đi vào quán nước chị H. đòi tiền. Chị H. trả lời chưa có và kêu Nghĩa quan hệ tình dục.

Quan hệ xong, Nghĩa bất ngờ dùng dao đâm vào người chị H. và dùng dây dù trói 2 tay lại. Sau đó lấy đôi bông tai cùng chiếc điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Nghĩa quay lại quán cà phê đón bạn rồi quay về đi nhậu. Nhậu xong, Nghĩa đưa bạn về chỗ cũ còn mình vào khu vực hồ đá thuộc làng đại học Quốc gia TP.HCM phi tang hung khí.

Đến khoảng 20 giờ ngày 2.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bắt giữ Nghĩa tại Quảng trường Sáng Tạo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nghĩa, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý người bạn đi cùng.