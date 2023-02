Đồng Nai: Bắt nhóm thanh niên mang súng đi đánh nhau, chống trả công an

Sáng 20.2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự 14 nam thanh niên (tuổi từ 17 đến 24, cùng ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, V.Đ.S (24 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) và V.H.Đ.H (23 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn từ việc S. mượn xe máy của H. rồi mang đi cầm cố. Hai bên hẹn tối 3.2 gặp nhau tại một cây xăng ở P.Tân Hòa để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên, tối đó S. kéo đồng bọn tìm đến một người trong nhóm của S. đánh phủ đầu. Một người bên phía S. bị dao phóng lợn đâm trúng chân phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay trong đêm, 2 nhóm tiếp tục hẹn đánh nhau ở một địa điểm thuộc P.Tân Biên. Phía S. huy động 20 người mang súng, dao tự chế, kiếm, di chuyển đến điểm hẹn.

Trên đường đi, các đối tượng này chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng đồng thời cạ hung khí xuống đường phát ra tia lửa để thị uy, khiến nhóm của H. không dám đến.

Súng thu giữ được từ các nghi phạm CÔNG AN CUNG CẤP

Một lát sau, H. gửi tin nhắn cho S. đổi địa điểm đánh nhau, là một vườn rau thuộc P.Tân Biên. S. tức tốc kéo đồng bọn đến. Lúc này lực lượng Công an P.Tân Biên đi tuần tra phát hiện nên đã truy đuổi. Bị lực lượng công an bắt kịp, S. hô hào, kích động đồng bọn dùng súng, hung khí chống trả, đập phá cả xe của công an rồi chạy trốn.

Vào cuộc điều tra, đến ngày 18.2, Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp 14 nghi phạm, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vỏ đạn. Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt S. và những người liên quan để xử lý.