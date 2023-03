Đồng Nai: Bị bắt tàng trữ ma túy, lòi ra vụ trộm 23 chiếc điện thoại

Ngày 2.3, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Võ Văn Long (34 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn, H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào tối 28.2, Công an xã Lộc An (H.Long Thành) bắt quả tang Võ Văn Long đang tàng trữ 1 gói ma túy đá.

Võ Văn Long tại cơ quan công an

Qua làm việc với công an, Long khai nhận vào ngày 27.12.2022 đã bẻ khóa, đột nhập vào tiệm mua bán điện thoại của người dân ở xã Cẩm Đường (H.Long Thành) lấy trộm 23 điện thoại di động cùng nhiều cáp sạc, sim. Sau đó Long mang cất giấu tại một bãi cỏ ven đường thuộc địa bàn xã Thừa Đức (H.Cẩm Mỹ).

Long chỉ vị trí giấu số điện thoại lấy trộm được

Ngoài ra, Long khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H.Cẩm Mỹ với thủ đoạn tương tự. Theo Công an H.Long Thành, Long từng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.