Đồng Nai: Bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh

ẢNH: LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Trong năm 2024, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức những lớp dạy kỹ năng mềm cho học sinh. Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, một trong những kỹ năng được chú trọng bồi dưỡng cho nhiều học sinh đó là công tác phòng cháy chữa cháy.

ẢNH: LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Để bồi dưỡng kỹ năng này, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện. Trong năm 2024, có lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy lên đến 600 đoàn viên, học sinh.

ẢNH: LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Tại lớp tập huấn, đoàn viên, học sinh, sinh viên được tìm hiểu về công tác phòng chống cháy nổ, hướng dẫn về quy trình cứu chữa một vụ cháy; xử lý tình huống khi có cháy, nổ và thoát nạn một cách an toàn; cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại chỗ; một số phương pháp sơ cứu người khi ngạt khói, bỏng... do cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

ẢNH: LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Buổi tập huấn giúp các bạn đoàn viên, học sinh xây dựng, hình thành ý thức cảnh giác trước nguy cơ cháy, nổ, có thêm kiến thức về kỹ năng cần thiết, hữu dụng nhất khi xảy ra tình huống cháy, nổ và chính các em học sinh có thể tuyên truyền, là cầu nối, tuyên truyền viên tích cực về PCCC và CNCH đến với gia đình, người thân, cộng đồng.

ẢNH: LÊ NGUYỄN MINH TRÍ

Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng tổ chức những lớp bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh, đoàn viên. Điều này sẽ giúp cho học sinh, đoàn viên có kiến thức bảo vệ bản thân và người xung quanh tốt hơn.