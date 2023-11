Đồng Nai: Cận cảnh đường Hoàng Văn Bổn xuống cấp nghiêm trọng, người dân ngán ngẩm

Phê bình nghiêm khắc Công ty CP Sonadezi Châu Đức

Ngày 27.10, trong văn bản gửi Công ty CP Sonadezi Châu Đức về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và công tác đảm bảo an toàn giao thông dự án BOT đường tỉnh 786, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết tuyến đường vào nhà máy nước Thiện Tân nằm trong dự án BOT đường tỉnh 768. Hiện đường vào nhà máy nước Thiện Tân đã quá thời hạn thực hiện duy tu, do đó Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đề nghị công ty lập hồ sơ duy tu trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông. Trong văn bản này, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng đã phê bình nghiêm khắc Công ty CP Sonadezi Châu Đức chậm triển khai, thiếu trách nhiệm trong việc hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định thông qua chủ trương đầu tư cũng như thực hiện công tác bảo trì đảm bảo an toàn giao thông của dự án BOT đường tỉnh 768.