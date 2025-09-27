Đồng Nai chi bao nhiêu tỉ để nâng cấp hành chính công cấp xã?

Ngày 27.9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chấp thuận chi 42,75 tỉ đồng cho 95 xã trên địa bàn để nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống tra cứu, bốc số, hiển thị thông tin tại trung tâm hành chính công cấp xã.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận bổ sung kinh phí cho UBND xã, phường thực hiện mua sắm trang thiết bị và nâng cấp hệ thống tra cứu, bốc số, hiển thị thông tin tại 95 trung tâm hành chính công cấp xã với số tiền 450 triệu đồng/địa phương. Tổng số tiền 42,75 tỉ đồng, được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học - công nghệ.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Đồng Xoài ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, nhằm triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các xã, phường rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có tại đơn vị; đề xuất nhu cầu đầu tư, nâng cấp (nếu có) đảm bảo đủ điều kiện triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến hiệu quả, kết nối với trụ sở tiếp công dân tỉnh và trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến tại xã Long Hưng, phường Phước Long và phường Bình Phước.

Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai xây dựng mô hình tại tất cả các xã, phường còn lại trên phạm vi toàn tỉnh.