Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai chi bao nhiêu tỉ để nâng cấp hành chính công cấp xã?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/09/2025 13:40 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất sẽ chi bổ sung hơn 42,7 tỉ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất 95 trung tâm hành chính công trên địa bàn.

Ngày 27.9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đã chấp thuận chi 42,75 tỉ đồng cho 95 xã trên địa bàn để nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống tra cứu, bốc số, hiển thị thông tin tại trung tâm hành chính công cấp xã.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận bổ sung kinh phí cho UBND xã, phường thực hiện mua sắm trang thiết bị và nâng cấp hệ thống tra cứu, bốc số, hiển thị thông tin tại 95 trung tâm hành chính công cấp xã với số tiền 450 triệu đồng/địa phương. Tổng số tiền 42,75 tỉ đồng, được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học - công nghệ.

Đồng Nai chi bao nhiêu tỉ để nâng cấp hành chính công cấp xã?- Ảnh 1.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Đồng Xoài

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, nhằm triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các xã, phường rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có tại đơn vị; đề xuất nhu cầu đầu tư, nâng cấp (nếu có) đảm bảo đủ điều kiện triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến hiệu quả, kết nối với trụ sở tiếp công dân tỉnh và trụ sở tiếp công dân Trung ương.

Dự kiến, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm mô hình tiếp công dân trực tuyến tại xã Long Hưng, phường Phước Long và phường Bình Phước. 

Sau thời gian thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai xây dựng mô hình tại tất cả các xã, phường còn lại trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đồng Nai: Rà soát tình trạng 'cò làm giấy tờ' tại trung tâm hành chính công

Đồng Nai: Rà soát tình trạng 'cò làm giấy tờ' tại trung tâm hành chính công

Đồng Nai yêu cầu trung tâm hành chính công tỉnh và cấp xã kiểm tra, rà soát tình trạng 'cò làm giấy tờ'; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu thêm giấy tờ, hồ sơ ngoài quy định.

Đưa dịch vụ hành chính công về thôn, ấp để gần dân, sát dân

Khám phá thêm chủ đề

trung tâm hành chính công Đồng Nai mua sắm trang thiết bị tiếp công dân bốc số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận