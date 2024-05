Đồng Nai: Chủ tịch UBND H.Trảng Bom xin nghỉ việc

Liên quan đến sai phạm của dự án trên, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 7 bị can: gồm 2 lãnh đạo Công ty CP đầu tư LDG về tội "lừa dối khách hàng" và 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ H.Trảng Bom về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".