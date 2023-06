Sáng 27.6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai cho các đơn vị trực thuộc, gồm: Công an H.Xuân Lộc, Công an H.Định Quán, Công an H.Vĩnh Cửu, Công an H.Trảng Bom, Công an H.Cẩm Mỹ, Công an H.Tân Phú, Công an H.Thống Nhất và Công an TP.Long Khánh hiến máu nhân đạo. Đơn vị tiếp nhận máu là Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Đo huyết áp trước khi vào hiến máu TRUNG NGUYÊN

Dân quân tự vệ và người dân cũng tham gia hiến máu TRUNG NGUYÊN

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai cho các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh hiến máu nhân đạo TRUNG NGUYÊN

Một chiến sĩ công an tham gia hiến máu nhân đạo TRUNG NGUYÊN

Riêng TP.Long Khánh, công an các phường, dân quân tự vệ và người dân hiến gần 300 đơn vị máu.