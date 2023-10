Đồng Nai: Công an xác minh vụ vườn dừa của người dân ở H.Vĩnh Cửu bị chặt phá

Ngày 21.10, Công an TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Thới (64 tuổi, ngụ TT.Vĩnh An) về việc vườn cây ăn trái của mình bị chặt phá, hủy hoại tài sản.

Theo đơn tố giác, từ ngày 11 - 17.10, trong lúc ông Thới vắng nhà, có nhóm người lạ mặt xông vào trong khu vườn chặt phá cây cối.

Nhiều cây dừa bị chặt hạ, cắt ra từng khúc ĐỖ TRƯỜNG

Theo thống kê của ông Thới, có 25 cây dừa sáp (5 năm tuổi), 10 cây dừa xiêm (14 năm tuổi), 10 cây dừa dứa (từ 3 - 6 năm tuổi) và các loại cây ăn trái như mít thái, khế, chuối, đinh lăng… tổng cộng trên 100 cây bị chặt phá. Thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, các loại cây đã bị chặt hạ sát gốc, sau đó bị cắt ra từng khúc rồi quăng xuống ao nước, trong đó có nhiều quầy và trái dừa nằm la liệt trên diện tích khoảng 600 m2.

Những trái dừa bị chặt phá nằm ngổn ngang trên mặt đất ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) cho biết, phần đất có số cây ăn trái bị chặt phá đang có tranh chấp. Hiện Công an TT.Vĩnh An đã mời các bên lên trụ sở công an để làm việc, trong đó có 2 người con ruột của ông Thới.

Tuy nhiên, ông Thới khẳng định diện tích đất nêu trên thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 34 do UBND H.Vĩnh Cửu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thới từ năm 2009. Ông Thới cũng khẳng định toàn bộ số cây bị chặt phá do chính tay ông trồng và chăm sóc, không tranh chấp với ai.

Có khoảng 45 cây dừa đã bị chặt ĐỖ TRƯỜNG

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Công an TT.Vĩnh An cho biết sau khi xác định rõ quyền sử dụng đất và chủ của số cây cối bị chặt phá sẽ phối hợp Công an H.Vĩnh Cửu điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.