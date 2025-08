Đồng Nai: Dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình

Ngày 1.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang xử lý 2 nghi can dàn dựng bắt cóc để tống tiền, chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Nguyễn Thế Tâm (bên trái) và Châu Anh Duy ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Người bị chiếm đoạt tài sản là bà Bùi Thị Thu Thủy (55 tuổi, ngụ xã Xuân Đường, Đồng Nai). Còn nghi can tống tiền là Nguyễn Thế Tâm (26 tuổi, con trai của bà Thủy).

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 20.7 bà Thủy đến Công an xã Xuân Đường trình báo về việc con bà là Nguyễn Thế Tâm bị một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) bắt cóc, yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc với số tiền 180 triệu đồng.

Các đối tượng này đe dọa nếu bà Thủy không đáp ứng, chúng sẽ bán Tâm qua Campuchia. Đồng thời, các đối tượng này đã dùng Zalo của Tâm gọi video call cho bà Thủy để cho bà thấy cảnh Tâm bị trói tay chân, bị đánh.

Công an xã Xuân Đường đã báo vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự. Áp dụng đồng bộ các các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tìm ra Tâm đang ở tại một nhà nghỉ tại xã An Phước.

Khi vào kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tâm đang ở đây cùng Châu Anh Duy (39 tuổi, ở TP.HCM).

Qua đấu tranh, Tâm khai nhận do nợ nần nhiều nên đã rủ Duy cùng dàn cảnh mình bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền của gia đình.