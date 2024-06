Đồng Nai: Điều động 4.100 cán bộ, giáo viên coi thi tốt nghiệp THPT

Ngày 24.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng (thứ 5 từ trái sang) và Giám đốc Sở GD-ĐT Trương Thị Kim Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 LÊ LÂM

Ông Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, khoa học của Sở GD-ĐT và các đơn vị, địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn kỳ thi diễn ra trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an toàn trước rủi ro thiên tai. "Mỗi cán bộ, giáo viên được huy động phải làm đúng nhiệm vụ được giao, đồng thời phải phối hợp xử lý tốt các tình huống phát sinh nếu có", ông Hùng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đồng Nai, kỳ thi lần này trên địa bàn tỉnh có tổng số 34.088 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 27.935 thí sinh THPT, 6.153 thí sinh GDTX, 1.237 thí sinh tự do). Trong tổng số hơn 34.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay có 926 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, 33.162 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết để phục vụ 34.088 thí sinh tham dự kỳ thi, ngành GD-ĐT Đồng Nai đã tổ chức 62 điểm thi với 1.440 phòng thi. Sở GD-ĐT cũng dự kiến điều động gần 4.100 cán bộ giáo viên đi làm nhiệm vụ coi thi; 310 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo và thư ký điểm thi; 310 cán bộ trật tự viên, phục vụ, y tế; 310 công an trong, ngoài địa điểm thi và kiểm soát viên quân sự; trên 400 giáo viên đi làm nhiệm vụ chấm thi.