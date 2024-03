Đồng Nai: Đình chỉ công tác Đội phó Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành

Ngày 27.3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Long Thành. Lý do bị đình chỉ không được nêu rõ.

Đại úy Thái Thanh Thương là người ký giấy triệu tập anh V.M.Đ (31 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành), yêu cầu anh Đ. có mặt tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an H.Long Thành vào sáng 22.3, để làm việc.

Trong giấy triệu tập, nội dung làm việc là "phục vụ công tác điều tra về một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 7.10.2023 tại xã An Phước".

Sáng 22.3, anh Đ. đến làm việc theo giấy triệu tập. Đến chiều cùng ngày, người nhà nhận được tin anh Đ. bị ngất và được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tối cùng ngày, anh Đ. tử vong.

Theo giấy chứng tử của Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đ. tử vong lúc 23 giờ 15 ngày 22.3. Nguyên nhân tử vong là hôn mê, suy thận cấp, suy gan cấp...