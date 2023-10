Đồng Nai: Giông lốc cuốn bay mái tôn hàng chục căn nhà, hơn 1.000 hộ mất điện

Sáng 2.10, Điện lực Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục khắc phục sự cố mất điện trên địa bàn H.Định Quán diễn ra vào chiều 1.10.

Mái tôn lớn bị giông lốc cuốn bay, dính vào đường dây điện H.K

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 1.10, trên địa bàn 2 xã Phú Túc và Túc Trưng (H.Định Quán) xảy ra mưa lớn, kèm giông lốc làm tốc mái nhiều căn nhà.

Theo thống kê của UBND H.Định Quán, 16 căn nhà cấp 4 tốc mái hoàn toàn, 7 căn tốc mái 50 - 70%.

Ngoài ra, một mái tôn từ các căn nhà bị tốc mái đã bay vướng vào đường dây điện trung thế, cùng với việc 3 cây xanh (cao 3 - 4 m) đổ ập vào đường điện đã khiến hơn 1.118 hộ dân tại 2 xã trên bị mất điện.

Chính quyền H.Định Quán đã cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và phối hợp với Điện lực Định Quán khắc phục sự cố.

Đến gần 2 giờ ngày 2.10 đã cơ bản khôi phục lại nguồn điện. Còn 34 hộ dân chưa có điện do phải xử lý mái tôn, cưa cây trong khi đêm muộn, không đảm bảo an toàn nên lực lượng tạm ngưng. Đến sáng 2.10, Điện lực Định Quán tiếp tục phối hợp với địa phương xử lý sự cố mất điện do giông lốc và mưa lớn gây ra.