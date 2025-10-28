Đồng Nai: Hơn 58 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

Ngày 28.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, sau hơn 3 tuần phát động, đã có hơn 7.000 lượt ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi), với tổng số tiền quyên góp hơn 58 tỉ đồng.

Lời kêu gọi từ ngày 3.10 đến 31.10.2025, quyên góp bằng tiền mặt hoặc hàng hóa. Đại diện MTTQ tỉnh Đồng Nai khẳng định toàn bộ nguồn kinh phí tiếp nhận sẽ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình

Theo ghi nhận, danh sách ủng hộ được cập nhật hằng ngày trên Cổng thông tin điện tử và fanpage chính thức của Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai. Điều đáng trân trọng là sự chung tay đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, từ học sinh, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, cán bộ công chức, các hộ gia đình, tổ chức, công đoàn các trường học, ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, lực lượng vũ trang…

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai hưởng ứng lễ phát động ẢNH: CTV

Nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã lồng ghép hoạt động quyên góp trong các hội nghị, sự kiện, góp phần lan tỏa rộng rãi phong trào ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, thể hiện sâu sắc truyền thống "lá lành đùm lá rách".

Những câu chuyện bình dị chạm đến trái tim

Bên cạnh những con số ấn tượng từ các đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, thì cũng có những câu chuyện giản dị, nhưng thấm đượm nghĩa tình, đã tiếp thêm niềm tin, hy vọng và động lực để giúp đồng bào miền Bắc, miền Trung vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Phạm Thị Ngọc dành trọn số tiền tiết kiệm để ủng hộ đồng bào bị thiên tai ẢNH: CTV

Như câu chuyện của chị Phạm Thị Ngọc (ở ấp 10, xã Sông Ray) dành trọn 10 triệu đồng tiết kiệm trong heo đất của mình suốt thời gian dài để sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng bão lũ. Hay 3 chị em: Võ Đoàn Minh Thư, Võ Đoàn Minh Tuyết và Võ Đoàn Minh Khang (ở xã Đa Kia) xin mẹ "đập heo" - số tiền các em dành dụm để đi du lịch hè hơn 3,9 triệu đồng - để ủng hộ đồng bào phía bắc.

3 chị em Võ Đoàn Minh Thư mang số tiền dành dụm với ý định để đi du lịch, đến để ủng hộ đồng bào miền Bắc thân yêu ẢNH: CTV

Vợ chồng ông Trần Thuận và bà Nguyễn Thị Niềm (ở xã Đa Kia), sau khi xem tin tức về thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, đã không cầm được nước mắt và quyết định mang toàn bộ 7 triệu đồng tiết kiệm để ủng hộ.

"Tôi chẳng có gì nhiều, chỉ mong góp chút tấm lòng. Bà con ngoài Bắc khổ quá, mình còn ăn còn ở được là may rồi. Tiết kiệm chút mỗi ngày, coi như san sẻ với người gặp khó khăn", ông Thuận nói.

Ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho biết Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị; của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

CLB bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và cổ động viên cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng gửi đến đồng bào bị thiên tai ẢNH: CTV

"Nguồn hỗ trợ này có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đồng bào vùng thiên tai có thêm điều kiện để khắc phục hậu quả, mua sắm nhu yếu phẩm, sửa chữa nhà cửa, phục hồi sản xuất và sớm ổn định lại cuộc sống", ông Hà Anh Dũng chia sẻ.