Đồng Nai hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương: Dòng tiền BĐS chảy về đâu?

Chiều 25.3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đây không đơn thuần là một quyết định hành chính, mà là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình của một địa phương từng được biết đến với các khu công nghiệp, nay đang được tái định hình thành trung tâm giao thương quốc tế gắn với đô thị đẳng cấp. Giữa bối cảnh hạ tầng chiến lược đồng loạt được đẩy nhanh, những dự án bất động sản tọa lạc đúng tâm điểm kết nối đang bước vào chu kỳ tăng trưởng chưa từng có. Fresia Riverside tại trung tâm CBD Biên Hòa là một trong những cái tên hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng này.

"Cất cánh" cùng siêu sân bay và hạ tầng trung tâm

Động lực lớn nhất thúc đẩy bức tranh tăng trưởng Đồng Nai chính là sân bay quốc tế Long Thành dự kiến trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất Việt Nam. Đây là "hạt nhân" của hệ sinh thái đô thị sân bay, kéo theo sự bùng nổ của logistics, khách sạn, hội nghị và du lịch.

Vị trí thuận tiện kết nối với tuyến metro số 1 và sân bay Long Thành đưa dự án Fresia Riverside trở thành một trong những điểm sáng của bất động sản khu Đông TP.HCM

Song hành cùng siêu sân bay, hàng loạt tuyến huyết mạch đang được tổng lực triển khai: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng lên 8-10 làn xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3 với nút giao Tân Vạn dự kiến thông xe ngày 30.6, cùng vành đai 4 và các cầu liên tỉnh. Đặc biệt, phương án kéo dài metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến trung tâm hành chính mới Đồng Nai và sân bay Long Thành với tổng chiều dài 41,4 km, vốn hơn 60.261 tỉ đồng, đã được Phó Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo. Đây được xác định là phương thức kết nối chủ đạo từ TP.HCM tới siêu cảng Long Thành, rút ngắn hành trình xuống chỉ tính bằng phút.

Với Fresia Riverside, sự cộng hưởng này mang ý nghĩa then chốt. Dự án nằm ngay trên hành lang metro kéo dài, chỉ 10 phút di chuyển đến ga Metro số 1, đồng thời tiếp giáp nút giao Tân Vạn - nút giao lớn nhất Vành đai 3. Khi hoàn thành, cư dân có thể di chuyển từ Biên Hòa vào trung tâm TP.HCM rồi thẳng tới sân bay quốc tế.

Fresia Riverside - Dự án đi đầu nhịp tăng trưởng Nếu hạ tầng là bệ phóng, thì vị trí và khả năng sinh lời chính là thước đo giá trị thực. Fresia Riverside tọa lạc tại mặt tiền Bùi Hữu Nghĩa, đối diện Aeon Mall Biên Hòa - trung tâm thương mại 12 ha, tổng vốn hơn 6.000 tỉ đồng, dự kiến phục vụ 10 triệu lượt khách mỗi năm khi khai trương năm 2027. Liền kề là trung tâm hành chính mới rộng 40 ha với khoảng 3.200 cán bộ công chức. Công thức Metro - Mall - CBD đã được chứng minh tại nhiều đô thị lớn trên thế giới.

Dự án Fresia Riverside đã thi công vượt tiến độ lên đến tầng 22 và tầng 26, sẵn sàng đón đầu nhịp tăng trưởng từ hạ tầng khu Đông TP.HCM

Trong khi mặt bằng giá Biên Hòa vẫn dưới 40 triệu đồng/m² - "vùng trũng" giá tạo dư địa tăng trưởng đáng kể. Với giá chỉ từ 1,96 tỉ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, thanh toán 20% khi ký hợp đồng và hỗ trợ vay 75% từ Agribank, Fresia Riverside mang đến bài toán tối ưu: lợi nhuận cho thuê 84 triệu đồng/năm ngay từ năm đầu bàn giao, tương đương tỉ suất 8-12%.

Dự án đã thi công vượt tiến độ, Block River 2 và 3 lên đến tầng 22 và Block River 1 lên đến tầng 26, dự kiến bàn giao đúng cam kết vào quý 3/2027 - đúng thời điểm Aeon Mall khai trương, cầu Thống Nhất thông xe, bảng giá đất điều chỉnh và sân bay Long Thành vận hành. Sự trùng hợp này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược đón đầu hạ tầng bài bản.

Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển từ đầu cơ sang đầu tư sinh lời bền vững, Fresia Riverside khẳng định vị thế là tài sản chiến lược tại cửa ngõ khu Đông - nơi ba giá trị cốt lõi: vị trí trung tâm CBD, lợi suất dẫn đầu và hạ tầng tỉ đô hội tụ trọn vẹn.