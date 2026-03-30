Đồng Nai hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương - đón đầu cơ hội đầu tư

Trong bối cảnh đó, cơ hội đầu tư không tách rời mà song hành cùng nhịp lớn của một đô thị đang vươn mình.

Quy mô và nền tảng đưa Đồng Nai tiến gần đến thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi sáp nhập với Bình Phước từ tháng 7.2025, Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km², dân số khoảng 4,5 triệu người, nằm trong nhóm địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP đạt 677.932 tỉ đồng, tăng 84.468 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150,86 triệu đồng, theo số liệu thống kê 2025

Với quy mô dân số và diện tích đều vượt ngưỡng tiêu chuẩn của đô thị trực thuộc Trung ương, Đồng Nai được đánh giá đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp hành chính trong giai đoạn tới.

Trục sông Đồng Nai sẽ hình thành chuỗi đô thị sinh thái và không gian sống chất lượng cao

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương đang được định vị trở thành trung tâm giao thương quốc tế, du lịch và dịch vụ, gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt, Đồng Nai đã xác định 4 khâu đột phá phát triển về định hướng chiến lược gồm kết cấu hạ tầng, đô thị, du lịch và nguồn nhân lực. Trong đó, địa phương sẽ tập trung khai thác hiệu quả sân bay Long Thành gắn với mô hình đô thị sân bay và hình thành chuỗi đô thị ven sông Đồng Nai.

Lực đẩy cho đô thị và cơ hội cho bất động sản

Với định hướng trên, Đồng Nai đang ưu tiên phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện đại, thông minh, bền vững, phát triển các dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, logistics, du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng sớm phát triển nhà ở theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo hạ tầng giao thông công cộng) dọc các tuyến metro, đường sắt đô thị và trục giao thông chính kết nối TP.HCM.

Hơn nữa, tỉnh cũng tập trung dịch chuyển các khu công nghiệp cũ ra khỏi nội đô Biên Hòa, nhường chỗ cho các không gian xanh, trung tâm thương mại và đô thị thông minh ven sông Đồng Nai. Đây là bước đi chiến lược để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và các chuyên gia quốc tế đến định cư, thay vì chỉ đến làm việc rồi trở về TP.HCM như trước đây.

Giá trị bất động sản gia tăng theo từng bước chuyển mình của đô thị Đồng Nai trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Theo các chuyên gia, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ sở hữu những lợi thế mang tính bước ngoặt về cơ chế tài chính đặc thù, thẩm quyền phê duyệt dự án, nâng tầm hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội và nâng cao sức cạnh tranh đô thị, thu hút đầu tư quốc tế…

Động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy chu kỳ phát triển này chính là "siêu dự án" sân bay quốc tế Long Thành. Khi đi vào hoạt động, sân bay Long Thành sẽ là một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất Việt Nam, tạo ra lực hút khổng lồ cho các ngành dịch vụ logistics, khách sạn, hội nghị và du lịch…

Một điểm nhấn đột phá khác trong bức tranh hạ tầng chính là phương án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến thẳng trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8-10 làn xe và việc đẩy nhanh tiến độ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3, vành đai 4 và các cây cầu kết nối liên tỉnh thành đang tạo ra những "mạch máu" thông suốt, biến Đồng Nai thành tâm điểm của trục kết nối phía nam.

Đô thị tích hợp bên Izumi City đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng phía đông

Trong làn sóng bứt phá của hạ tầng chiến lược, những dự án đô thị tọa lạc tại các vị trí "vàng" kết nối đang trở thành những cái tên hưởng lợi trực tiếp. Điển hình là Izumi City - khu đô thị tích hợp bên sông Đồng Nai, nằm ngay tâm điểm của trục phát triển hạ tầng phía đông.

Với lợi thế tiếp giáp trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch, Izumi City trở thành "bến đỗ" lý tưởng cho dòng cư dân tri thức. Tại đây, hạ tầng chiến lược không chỉ là những tuyến giao thông, mà là nền tảng để thiết lập một phong cách sống mới, nơi giá trị bất động sản luôn tỷ lệ thuận với nhịp độ hoàn thiện của các công trình trọng điểm quốc gia.