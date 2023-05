Đồng Nai: Khởi tố 4 bị can cắt trộm 18 tấn sắt cầu Ghềnh

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Cao Văn Viên (48 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi), Ao Thành Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp sắt từ các nhịp cầu Ghềnh cũ.

Cầu Ghềnh bị sà lan tông sập LÊ LÂM

Trước đó, vào tháng 11.2022, Chi cục Thi hành án Biên Hòa phối hợp Viện KSND TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra định kỳ vật chứng trong vụ án "sập cầu Ghềnh" gồm các nhịp cầu Ghềnh và đầu kéo sà lan được lưu giữ tại bãi đất ven sông Đồng Nai (cách vị trí cầu Ghềnh khoảng 500 m). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các nhịp cầu Ghềnh bị cắt rời, bị mất trộm khoảng 18 tấn sắt.



Các nghi can trên đã cắt trộm khoảng 18 tấn sắt từ cầu Ghềnh LÊ LÂM

Vào cuộc điều tra, đến cuối tháng 4.2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa xác định nhóm 4 người trên là nghi can của vụ trộm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã dùng bình gió đá và máy cắt để cắt sắt từ các nhịp cầu Ghềnh rồi mang đi tiêu thụ. Hành vi trộm cắp được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1.2022 đến 10.2022.

Cầu Ghềnh cũ do Pháp xây dựng từ năm 1901, đến năm 1904 được khánh thành, đây là cầu dành cho đường sắt vượt sông Đồng Nai, đoạn qua TP.Biên Hòa.

Ngày 20.3.2015, một chiếc sà lan đã tông sập cầu Ghềnh. Do hư hại quá nặng không thể phục hồi nên Bộ GTVT quyết định phá dỡ và cho xây dựng cây cầu mới.

Một trong các nhịp cầu Ghềnh còn nguyên vẹn LÊ LÂM

"Xác" cầu Ghềnh được đưa đến bãi đất trên để tạm cho đến hiện nay. Trước đây, có một số đơn vị dự kiến xin "xác" cầu Ghềnh để làm du lịch, bảo tồn biểu tượng một thời của Đồng Nai. Nhưng do khối lượng quá to và nặng, không có phương án vận chuyển tối ưu nên các ý tưởng trên đành khép lại.

Đối với 2 người điều khiển sà lan tông sập cầu Ghềnh, sau nhiều lần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, tạm đình chỉ điều tra, tháng 6.2019, TAND TP.Biên Hòa đã tuyên phạt Phan Thế Thượng (69 tuổi) 14 năm tù về tội 'Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy' và Trần Văn Giang (40 tuổi) 7 năm tù giam về tội 'Vi phạm quy định về giao thông đường thủy'.