Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam giám đốc cùng 5 nhân viên sản xuất gas giả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm người sản xuất gas giả, gồm: Bùi Quý Chín (56 tuổi), Lê Văn Thế (55 tuổi), Bùi Anh Dũng (54 tuổi), Huỳnh Thanh Tùng (54 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Đặng Thanh Sang (35 tuổi), Nguyễn Chí Linh (36 tuổi, cùng ngụ An Giang).

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đều được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Các bình gas giả thu giữ tại cơ sở CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, ngày 2.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 6 bị can trên đang có hành vi sản xuất gas giả các nhãn hiệu nổi tiếng tại cơ sở của Công ty TNHH Toàn Năng Phát (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) do Bùi Anh Dũng làm giám đốc.



Tang vật thu giữ gồm 728 bình gas thành phẩm, 494 vỏ bình gas, 3 xe bồn cùng máy móc, công cụ san chiết gas và số lượng lớn màng co, tem chống hàng giả…