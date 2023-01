Đồng Nai: Khởi tố nghi phạm cầm súng nhựa xông vào ngân hàng cướp tài sản

Ngày 4.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Từ Thanh Tùng là người cầm súng vào ngân hàng Agribank - Phòng giao dịch Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) cướp tài sản.

Cụ thể, vào 14 giờ 30 phút ngày 28.12.2022, Tùng mặc đồ đen, đội mũ đen, mặt bịt khẩu trang đi vào Ngân hàng Agribank Việt Nam bắc Đồng Nai, Chi nhánh H.Vĩnh Cửu - Phòng giao dịch Thạnh Phú (trên đường 768 thuộc xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) rồi rút súng ra uy hiếp các nhân viên để cướp tiền.

Thời điểm đó, có một khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và để số tiền 90 triệu đồng trên quầy. Tùng đã cướp khoảng 20 triệu đồng của khách hàng này và chạy ra ngoài.

Theo camera ghi lại, Tùng chạy ra đường, lên xe máy tẩu thoát với khẩu súng trên tay. Khi 2 bảo vệ tiến tới ngăn cản thì Tùng giơ súng dọa bắn rồi phóng xe đi.





Công an H.Vĩnh Cửu phối hợp Công an TP.Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh bắt được Từ Thanh Tùng sau 4 giờ gây án.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu nợ, cần tiền nên nảy sinh ý định dùng súng vào ngân hàng cướp tài sản. Công an cũng xác định, khẩu súng Tùng sử dụng để gây án là súng nhựa.

Tại buổi chào cờ đầu tuần ngày 3.1 tại Công an tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao bằng khen cho 4 tập thể đã tham gia phối hợp bắt nhanh nghi phạm cướp ngân hàng nói trên.