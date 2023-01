Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình ở Nhơn Trạch: Tặng bằng khen cho đội cứu hộ

Sáng 3.1, tại buổi lễ chào cờ đầu tuần tại Công an tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo công an tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 vụ việc: cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình ở H.Nhơn Trạch và bắt nhanh tên cướp ngân hàng ở xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tặng bằng khen cho Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Đồng Nai) vì thành tích cứu sống bé gái 5 tuổi rơi xuống hố công trình (hố cọc ép bê tông) sâu 15 m vào ngày 19.12.2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao bằng khen cho 4 tập thể đã tham gia phối hợp bắt nhanh tên cướp ngân hàng tại xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) vào chiều 28.12.2022: gồm Công an H.Vĩnh Cửu, Công an TP.Biên Hòa, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (đều thuộc Công an tỉnh Đồng Nai).

Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch: gồm đội trưởng Lê Văn Đức, cán bộ Trương Ngũ Hổ, Ngô Đình Thành và chiến sĩ Nguyễn Thiết Minh.





Dịp này, Thống đốc NHNN Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.