Đồng Nai: Khởi tố tài xế quay đầu xe, tông chết học sinh trước cổng trường

Chiều cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tài xế Lê Thanh Tâm (52 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Lê Thanh Tâm là tài xế điều khiển xe đưa rước học sinh, tông chết một học sinh lớp 3 trước cổng trường.

Bị can Tâm được áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn H.K.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 8.2, xe đưa rước học sinh BS 60B - 043.93 (loại 32 chỗ) chở các em học sinh lớp 3 của Trường tiểu học Hà Huy Giáp (thuộc P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) từ nhà cô giáo đến trường để vào lớp học buổi chiều.



Sau đó, tài xế cho xe quay đầu thì tông trúng học sinh P.Q.C. (vừa từ trong nhóm học sinh trên xe bước xuống) và cán qua người khiến em học sinh này chết tại chỗ.