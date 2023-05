Đồng Nai: Làm rõ thông tin người mẹ cùng 3 con liên tục bị bạo hành

Trình bày với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Y. cho biết bà và chồng là ông Lê Anh Đ. cùng quê Thanh Hóa, kết hôn đến nay được 20 năm, có 3 con gồm 2 gái, 1 trai. Năm 2007, cả nhà chuyển vào sống tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Bà Y. kể: "Trong thời gian dài, tôi thường xuyên bị xúc phạm, chửi bới, đánh đập thâm tím cơ thể, mắt mũi bầm dập, lệch xương hàm. Nhiều lần tôi bị chồng đánh phải nhập viện, có tuần bị đánh tới 3 lần".

Bà Y. bị chồng đánh thâm tím mắt CTV

Cũng theo bà Y., không chỉ bạo hành vợ, chồng bà còn khủng bố tinh thần các con: "Gần đây, cháu gái thứ hai (16 tuổi) bị ông Đ. đấm thẳng vào mắt, máu chảy đầy mặt. Trước đó, con gái lớn (20 tuổi) đang học đại học bị cha đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hiện cháu phải thuê nhà trọ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) để ở. Đứa con trai út (10 tuổi) tâm lý bị rối loạn, đêm ngủ thường xuyên khóc. Cả bốn mẹ con tôi sống trong sợ hãi, hoảng loạn tinh thần. Lo cho sự an toàn của các con nên tôi đã thuê nhà trọ để 3 mẹ con sống".

Ngoài bị lăng mạ, xúc phạm, bà Y. nói mình còn phải chịu những trận đòn, thường diễn vào giờ khuya, thậm chí 1 - 2 giờ sáng. Nhiều lần bà Y. gọi điện thoại cầu cứu Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) và lực lượng cảnh sát 113.

"Có lần cảnh sát 113 tới giải cứu tôi trong nhà vệ sinh và áp giải chồng tôi về đồn công an. Thế nhưng sau đó chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp tục bạo hành vợ con", bà Y. bức xúc.

Cháu L.N.M.A (16 tuổi, con gái bà Y.) cho hay mẹ thường xuyên bị bố đánh đập, cả 3 chị em cũng bị bố bạo hành. "Chị hai trước kia hay bị bố chửi bới đánh đập, đến khi chị đi học đại học và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Do cháu còn ở chung nên thường xuyên bị hành hạ, có lần bố đấm thẳng vào mặt cháu làm rách mí mắt, máu chảy khắp mặt. Em trai cháu ít bị đánh hơn, phần vì em còn nhỏ", cháu M.A. kể.

Cháu L.N.M.A bị bố hành hung chảy máu mắt CTV

Ông P.K.N (44 tuổi, ngụ Thanh Hóa) cho biết, ông là người làm công cho nhà ông Đ. "Trong thời gian hơn 2 tháng làm việc tại đây, tôi thấy gia đình bà Y. thường xuyên bất hòa, lời qua tiếng lại. Ông Đ. hay chửi bới vợ con vô cớ, đặc biệt khi ông ấy có hơi men. Tôi để ý thấy, hôm nào mà tổ chức nhậu nhẹt thì y như rằng có chuyện, sáng hôm sau vào làm thấy mắt mũi bà Y. thâm tím, hỏi ra mới biết bị chồng đánh đêm qua", ông N. kể.

Trao đổi với chúng tôi trong ngày 20.4, trung tá Nguyễn Đức Chín, Trưởng công an P.Long Bình Tân, cho biết việc gia đình ông Đ., bà Y. bất hòa, mâu thuẫn xuất hiện từ khá lâu. "Mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn, bà Y. gọi cho công an phường giải quyết. Những lần như thế chúng tôi đều cử lực lượng vào can thiệp và từng lập biên bản sự việc, đồng thời mời cả 2 lên làm việc và nhắc nhở. Lần gần đây nhất vào đầu tháng 3 có xảy ra xô xát giữa ông Đ. với cô con gái. Công an phường đã lập biên bản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định", ông Chín nói.

Trả lời PV qua điện thoại, ông Lê Anh Đ. cho biết vợ chồng ông có lục đục nhưng không phải thường xuyên. "Chuyện xô xát cũng có vài lần nhưng đã qua lâu rồi. Lần gần đây nhất là giữa tôi với cô con gái thứ 2 có tranh luận về việc ngủ của đứa con trai, sau đó thì có sự giằng co. Tôi lỡ tay va trúng mắt kính của cháu, mắt kính bể làm mắt cháu bị chảy máu. Việc này tôi cũng đã trình báo với công an phường rồi, sự việc chỉ có thế", ông Đ. giải thích.