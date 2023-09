Đồng Nai: Mâu thuẫn khi mua bán điện thoại, 1 người bị đâm tử vong

Chiều 28.9, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra, truy xét nghi can đâm ông B. (52 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tử vong.

Khu vực nơi xảy ra án mạng H.K

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, ông B. đi xe máy đến một con hẻm ở KP.3, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) để mua điện thoại cũ.

Trong quá trình mua bán, giữa ông B. và một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) xảy ra mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát. Ông B. bị người này dùng vật nhọn đâm vào người.

Khi ông B. lên xe máy bỏ chạy được một đoạn thì té ngã giữa đường rồi tử vong.

Được biết, ông B. làm nghề mua đồ điện tử cũ (điện thoại, laptop, amly hư...) thuê trọ ở P.Trảng Dài sống cùng vợ con.

Hiện vụ đâm chết người do mâu thuẫn khi mua điện thoại cũ đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ.