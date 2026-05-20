Đồng Nai: Người dân hiến đất trị giá khoảng 20 tỉ đồng để làm đường

Những ngày qua không khí thi công và bàn giao mặt bằng tại 2 dự án đường giao thông ở xã Tân Lợi (thành phố Đồng Nai) đang diễn ra khẩn trương. Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án đã đồng thuận hiến đất trị giá khoảng 20 tỉ đồng để nhà nước làm đường.

Đã hiến hơn 7,8 ha đất

Những năm qua, phong trào hiến đất làm đường với tinh thần "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến" đã lan tỏa tại nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng về công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

Tại xã Tân Lợi (thành phố Đồng Nai), phong trào này cũng đang được người dân đồng thuận, hưởng ứng khi địa phương này đang thực hiện 2 dự án đường giao thông quan trọng có tổng chiều dài khoảng 14,5 km, quy hoạch mặt đường rộng 32 m, với tổng mức đầu tư khoảng 76 tỉ đồng.

Dự án mở rộng đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753 hiện đã có 50% mặt bằng được người dân đồng ý hiến đất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cụ thể, dự án xây dựng tuyến đường từ ngã ba dây điện đi Khu tình thương, ấp Suối Nhung có chiều dài khoảng 5,3 km với tổng mức đầu tư 35 tỉ đồng; dự án mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753 có chiều dài khoảng 9,2 km, tổng vốn đầu tư 41 tỉ đồng. Cả 2 dự án đều được triển khai xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028.

Xe cơ giới được huy động để triển khai dự án ngay khi có mặt bằng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chỉ sau khoảng 1 tháng tuyên truyền, vận động, đến nay đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến tổng diện tích hơn 7,8 ha đất, đồng thời tự nguyện chặt cây trồng, vật kiến trúc để chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Góp phần mở lối giao thông

Là một trong những hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn, ông Triệu Văn Thình (ở ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi) đã đồng ý hiến gần 1 ha đất, cùng việc chặt bỏ nhiều loại cây trồng đang cho thu hoạch như điều, cao su, sầu riêng, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Ông Triệu Văn Thình (thứ hai từ trái qua) đồng ý hiến khoảng 1 ha đất bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Khi địa phương vận động, gia đình đã chủ động cắt cây, giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công. Có đường lớn thì việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn, kinh tế phát triển hơn, con cháu sau này cũng có điều kiện sống tốt hơn", ông Thình chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Văn Trân, Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết chủ trương của xã đối với 2 dự án này là vận động 100% người dân hiến đất, cây trồng và vật kiến trúc để làm đường.

Lực lượng dân quân thường trực hỗ trợ người dân di dời đường điện khỏi phạm vi dự án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ước tính có gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng tại 2 dự án này. Hiện tại, đối với dự án đường từ trung tâm xã đi đường ĐT.753, địa phương đã vận động được khoảng 50% người dân đồng thuận hiến đất; dự án đường từ ngã ba dây điện đi khu tình thương, ấp Suối Nhung cũng đã vận động được khoảng 90% người dân đồng thuận.

"Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, có rất nhiều hộ dân đã đồng ý hiến đất từ vài chục mét vuông đến hàng chục ngàn mét vuông. Ước tính tổng diện tích đất, tài sản người dân hiến ở 2 tuyến đường này có giá trị khoảng 20 tỉ đồng", ông Trân cho biết.

Không chỉ đề nghị đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực để triển khai các đoạn tuyến đã có mặt bằng, chính quyền địa phương xã Tân Lợi còn triển khai lực lượng dân quân thường trực xuống hỗ trợ người dân chặt cây, di dời vật kiến trúc, hệ thống điện vào đúng hành lang lộ giới của dự án.

Ông Lê Văn Trân (đội mũ) cho biết với đất và tài sản trên đất 2 dự án nêu trên, người dân đã hiến trị giá khoảng 20 tỉ đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Lê Văn Trân, xã Tân Lợi là địa phương còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai. Hiện toàn xã còn hơn 117 km đường đất đỏ chưa được thảm nhựa. Xã đang nỗ lực xây dựng lên những con đường "ý Đảng, lòng dân", trên tinh thần giao thông đi trước mở đường, từng bước khơi thông các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Mỗi mét vuông đất người dân hiến tặng không chỉ góp phần mở lối giao thông, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng dân cư trong việc chung tay kiến tạo tương lai phát triển của địa phương.