Đồng Nai: Nhiều sai phạm tại cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An

Sở TN-MT Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do (Chủ đầu tư cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, xã Tân An, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai), trong đó chỉ ra nhiều sai phạm.

Lối vào cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An LÊ LÂM

Theo kết luận thanh tra, Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do đã tự ý xây dựng trái phép 2 nhà xưởng trên đất quy hoạch trồng cây xanh (nhà xưởng rộng 8.400 m2 và 1.100 m2).

Công ty này cũng chưa triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cụm công nghiệp theo quy định, gồm nhà điều hành dịch vụ, bãi giữ xe, các công trình đầu mối, các tuyến đường nội bộ.

Ngoài ra, Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do còn mang gần 1 ha đất thuộc quy hoạch đất giao thông, cây xanh, đất đầu mối cho doanh nghiệp khác thuê xây nhà kho. Công ty còn cho một doanh nghiệp sản xuất màng PE thuê đất hoạt động, trong khi đó đây là loại hình sản xuất không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Kết luận thanh tra cũng cho biết chủ đầu tư cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An chưa hoàn thành xây dựng các hố ga và tuyến thu gom nước mưa từ các cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp.

Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An nhìn từ trên cao LÊ LÂM

Công ty có đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 300 m3/ngày nhưng vào thời điểm kiểm tra hệ thống không hoạt động và chưa đưa vào vận hành.

"Công ty là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng tại cụm công nghiệp, tuy nhiên công ty chưa thực hiện thu gom, đấu nối triệt để nước thải của các cơ sở trong cụm công nghiệp vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Nước thải phát sinh từ các đơn vị hoạt động tại cụm công nghiệp đang được thải vào tuyến thoát nước chung của cụm công nghiệp và thải ra sông Đồng Nai", kết luận thanh tra nêu.

Công ty cổ phần gạch men Sa Ha Do được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận làm chủ đầu tư cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An với diện tích 50 ha vào năm 2011. Hiện tại đây có tổng cộng 14 doanh nghiệp đang hoạt động.