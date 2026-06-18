Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Nổ ở vựa thu mua phế liệu, 2 người tử vong

Lê Lâm
Lê Lâm
Một vụ nổ đã xảy ra ở vựa thu mua phế liệu khiến 2 người tử vong. Nhận định ban đầu do nổ bình hàn gió đá trong lúc đang hàn cắt.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18.6, một vụ nổ đã xảy ra ở vựa thu mua phế liệu nằm trên quốc lộ 51, thuộc phường Tam Phước (thành phố Đồng Nai).

Nổ ở vựa thu mua phế liệu, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ

ẢNH: LÊ LÂM

Sau tiếng nổ, lửa bùng cháy. Phát hiện vụ việc, người dân ở khu vực đã báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành chữa cháy và phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người tử vong gồm chủ vựa phế liệu là Phạm Văn Tuấn (56 tuổi) và Nguyễn Văn Quyến (50 tuổi, chưa rõ địa chỉ).

Về nguyên nhân, theo nhận định ban đầu có thể do quá trình hàn cắt thì bình hàn gió đá phát nổ.

Tin liên quan

Nổ bình hàn gió đá, 1 người chết, 3 người bị thương nặng

Nổ bình hàn gió đá, 1 người chết, 3 người bị thương nặng

Trưa ngày 23/8, một vụ nổ lớn từ bình hàn gió đá đã xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, cạnh chợ Trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Khám phá thêm chủ đề

vựa thu mua phế liệu Vụ nổ Quốc lộ 51 phường Tam Phước thành phố Đồng Nai
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận