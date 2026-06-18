Đồng Nai: Nổ ở vựa thu mua phế liệu, 2 người tử vong

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18.6, một vụ nổ đã xảy ra ở vựa thu mua phế liệu nằm trên quốc lộ 51, thuộc phường Tam Phước (thành phố Đồng Nai).

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ ẢNH: LÊ LÂM

Sau tiếng nổ, lửa bùng cháy. Phát hiện vụ việc, người dân ở khu vực đã báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai cử lực lượng xuống hiện trường tiến hành chữa cháy và phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người tử vong gồm chủ vựa phế liệu là Phạm Văn Tuấn (56 tuổi) và Nguyễn Văn Quyến (50 tuổi, chưa rõ địa chỉ).

Về nguyên nhân, theo nhận định ban đầu có thể do quá trình hàn cắt thì bình hàn gió đá phát nổ.