Đồng Nai: Nữ chủ tiệm hớt tóc tử vong nghi bị sát hại

Ngày 6.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Biên Hòa điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm hớt tóc ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa).

Tiệm hớt tóc, nơi xảy ra vụ việc LÊ LÂM

Theo thông tin ban đầu, chị C.T.N (37 tuổi, ngụ Bến Tre) là chủ tiệm hớt tóc C.N trên đường Bùi Văn Hòa (P.Long Bình).

Chiều 5.8, người nhà đến tiệm hớt tóc để tìm chị C.T.N thì phát hiện chị này tử vong dưới nền nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đến khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người, đồ đạc trong phòng có nhiều xáo trộn.

Người nhà nạn nhân cho biết, buổi sáng cùng ngày vẫn liên lạc với chị N. bình thường nhưng đầu giờ chiều thì gọi điện thoại không được. Do vậy, người nhà đã đến tiệm hớt tóc kiểm tra thì phát hiện sự việc.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2023, nữ chủ tiệm spa tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa) cũng bị sát hại, cướp tài sản. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm là Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai). Chưa đầy 24 giờ, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Long khi đang lẩn trốn tại xã Ia Kdăm, H.Ia Pa (Gia Lai).