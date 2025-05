Đồng Nai: Phát hiện hàn the trong chả chiên tại cơ sở suất ăn công nghiệp

Ngày 9.5, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an tỉnh và cơ quan chức năng H.Trảng Bom (Đồng Nai), kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Công ty TNHH MTV suất ăn công nghiệp Đ.T (cơ sở tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom).

Tại đây, đoàn đã kiểm tra về đảm bảo ATTP, việc bảo quản và chế biến suất ăn. Qua test nhanh đã phát hiện chả chiên tại đây dương tính với hàn the.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở cho biết mỗi ngày nơi đây cung cấp khoảng 1.500 suất ăn công nghiệp cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, giá từ 15 - 40.000 đồng/suất. Sản phẩm chả chiên được mua từ một cơ sở ở xã Bắc Sơn.

Đoàn kiểm tra đã tiêu hủy toàn bộ số chả chiên (khoảng 5,4 kg). Đồng thời yêu cầu cơ sở vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm; phòng chống côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; trang bị đầy đủ các vật dụng để chứa đựng, bảo quản thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định về ATTP.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra yêu cầu Phòng y tế H.Trảng Bom dựa trên kết quả kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử lý, và giám sát việc khắc phục của chủ cơ sở.

Trước đó, ngày 7.5, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai (gồm Sở Y tế, Công an tỉnh, cùng các phòng chức năng liên quan của H.Nhơn Trạch), cũng kiểm tra đột xuất về ATTP tại Công ty TNHH suất ăn công nghiệp B.F (ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch).

Công ty này có bếp ăn cung cấp khoảng 400 suất ăn/ngày cho một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Qua test nhanh 5 mẫu thực phẩm tại cơ sở, có 2 mẫu (chả bó sỏi và mọc giò) với trọng lượng hơn 2 kg dương tính với hàn the.

Đại diện cơ sở khai báo, sản phẩm chả bó sỏi được mua tại một hộ kinh doanh ở TT.Long Thành (H.Long Thành). Còn mọc giò được mua tại hộ kinh doanh ở ấp Tân Bình, xã Bình Minh (H.Trảng Bom).

Đoàn kiểm tra đã thu hồi, tiêu hủy số sản phẩm dương tính với hàn the nói trên. Đồng thời yêu cầu cơ sở thực hiện khắc phục những lỗi vi phạm.

Hàn the là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm.