Thời sự

Đồng Nai phê bình 10 phường, xã vì nợ tiền xử lý rác

Lê Lâm
Lê Lâm
18/11/2025 12:43 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình 10 phường, xã chậm thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời chỉ đạo các đơn vị đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra văn bản chỉ đạo về vụ việc khu xử lý rác thải sinh hoạt lớn nhất Đồng Nai tạm ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt của 10 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Không để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác thải sinh hoạt - Ảnh 1.

Khu xử lý chất thải Quang Trung

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình 10 phường, xã: Trấn Biên, Long Hưng, Tam Phước, Long Thành, An Phước, Phước Thái, Cẩm Mỹ, Xuân Đông, Xuân Đường, Thống Nhất chậm thực hiện việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tại Công văn số 8240 ngày 24.1.2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND 10 phường, xã nêu trên nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi (chủ Khu xử lý chất thải Quang Trung) nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục, thực hiện thanh toán kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt, hoàn thành chậm nhất đến ngày 25.11.2025.

Trong trường hợp các địa phương chậm thanh toán để xảy ra tình trạng ngưng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc với 10 phường, xã nêu trên và các đơn vị có liên quan để đảm bảo việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Không để xảy ra tình trạng tạm dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc các xã, phường hoàn thành công tác thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt; kịp thời tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các địa phương chậm thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác.

Không để xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận rác, tồn ứ rác thải sinh hoạt - Ảnh 2.

Nhân viên thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Nợ 65 tỉ đồng tiền xử lý rác

Trước đó, ngày 14.11, Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, cho biết đến nay chỉ có 16/39 phường, xã thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt cho công ty, còn lại hơn 65 tỉ đồng chưa được thanh toán (tính từ ngày 1.7.2025), trong đó 10 phường, xã trên chưa tạm ứng hoặc thanh toán).

Công ty cũng cho biết trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các huyện, thành phố của Đồng Nai còn nợ doanh nghiệp hơn 15 tỉ đồng.

Do đó, công ty tạm ngưng tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 10 phường, xã nêu trên từ ngày 16.11. Tuy nhiên, 1 ngày sau công ty đã tiếp nhận rác trở lại.

Khu xử lý chất thải Quang Trung nằm ở xã Thống Nhất, Đồng Nai (trước đây thuộc xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai cũ), có diện tích 130 ha, đi vào hoạt động từ năm 2009. Đây là nơi tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt lớn nhất tỉnh Đồng Nai.


Khám phá thêm chủ đề

Rác Thải Sinh Hoạt Khu xử lý chất thải Quang Trung tạm dừng tiếp nhận rác Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi Xử lý rác phê bình
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
