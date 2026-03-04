Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Đồng Nai rộn ràng lễ giao nhận quân: 4.500 tân binh lên đường nhập ngũ

Lê Lâm
Lê Lâm
04/03/2026 10:59 GMT+7

Sáng 4.3, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2026, Đồng Nai được giao tuyển 4.500 quân nhân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; và 700 thanh niên tham gia có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân nhập ngũ tại Đồng Nai được tổ chức tại 6 điểm trên địa bàn toàn tỉnh, gồm Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (phường Tân Triều), sân vận động Long Thành, sân vận động Long Khánh, nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán cũ, quảng trường Bình Phước và trung tâm hành chính xã Tân Khai.

Trong đó, Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh là điểm giao nhận chính, dự lễ giao nhận quân có thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Trong số 4.500 công dân nhập ngũ, số lượng trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 811 công dân, số lượng Đảng viên là 72

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

Các tân binh ở Đồng Nai được phân về các đơn vị thuộc các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 4.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đợi ở cầu vinh quang để tặng hoa, động viên các chiến sĩ lên đường nhập ngũ

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 5.

Một tân binh nắm tay và cám ơn những lời chúc, động viên của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 6.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, tiễn các tân binh lên đường

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 7.

Vội vã chạy về khu vực có người thân để kịp chào nhau, chúc lên đường mạnh khỏe

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 8.

Mắt đỏ hoe vẫy tay chào bạn trai đang ngồi trên xe để về đơn vị

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 9.

Các nữ sinh Trường THPT Ngô Quyền (phường Trấn Biên) nhiệt tình vẫy tay chào các chiến sĩ tân binh

ẢNH: LÊ LÂM

Rộn ràng không khí tiễn tân bình lên đường nhập ngũ - Ảnh 10.

Dòng người chật kín tại lễ giao quân ở Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM


Khám phá thêm chủ đề

Nhập ngũ tân binh Đồng Nai thượng tướng Nguyễn Trường Thắng quân khu 7
