Đồng Nai rộn ràng lễ giao nhận quân: 4.500 tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 4.3, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2026, Đồng Nai được giao tuyển 4.500 quân nhân nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; và 700 thanh niên tham gia có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.
Lễ giao nhận quân nhập ngũ tại Đồng Nai được tổ chức tại 6 điểm trên địa bàn toàn tỉnh, gồm Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (phường Tân Triều), sân vận động Long Thành, sân vận động Long Khánh, nhà thi đấu đa năng huyện Định Quán cũ, quảng trường Bình Phước và trung tâm hành chính xã Tân Khai.
Trong đó, Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh là điểm giao nhận chính, dự lễ giao nhận quân có thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Chủ tịch HĐND tỉnh.
