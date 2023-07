Đồng Nai: Tai nạn trên quốc lộ 51 làm một công an xã tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ ngày 7.7 trên quốc lộ 51, đoạn qua cổng Khu công nghiệp Long Thành (xã An Phước, H.Long Thành).

Hiện trường vụ tai nạn H.K

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BS 60H - 044.55 lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai. Khi đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Long Thành, xe tải va chạm với xe máy BS 60C1 - 786.05 do anh Đỗ Tấn Phát (42 tuổi, công tác tại Công an xã An Phước).

Vụ va chạm khiến anh Phát tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an xác minh, làm rõ.