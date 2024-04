Đồng Nai: Thăm hỏi, tặng quà cho công nhân gặp tai nạn lao động

Ngày 21.4, UBND tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" và "Tháng công nhân" năm 2024.

Ông Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, trao quà cho công nhân không may gặp tai nạn lao động LÊ LÂM

Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có 42.139 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn khoảng 25.510 tỉ đồng. Trong năm 2023, sở đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại 126 doanh nghiệp.

Qua thanh tra, kiểm tra đã đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 38 doanh nghiệp, tổng số tiền xử phạt về vi phạm pháp luật an toàn, vệ sinh lao động hơn 900 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, trong năm 2023, trên địa bàn đã xảy ra 910 vụ tai nạn lao động làm 930 người bị nạn. Trong đó, có 28 người chết, 211 người bị thương nặng.

Tại lễ phát động, UBND tỉnh Đồng Nai tặng 10 phần quà cho các công nhân gặp tai nạn lao động nặng (5 triệu đồng/suất); LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng 90 phần quà cho các công nhân gặp tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/suất).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho rằng trong năm 2023, tình hình tai nạn lao động có giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn cao LÊ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng trong năm 2023, tình hình tai nạn lao động có giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn cao.

Do đó ông Hùng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phúc tra, giám sát về việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các hành vi vi phạm của doanh nghiệp; tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các nhân tố tích cực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động...