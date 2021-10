Đồng Nai: Tổ chức xe đưa người dân các tỉnh miền tây về quê tránh dịch Covid-19

Khuya ngày 1.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai 4 xe tải chuyên dụng, 6 xe bus cùng 1 xe dẫn đường đưa hơn 120 người dân từ 4 tỉnh: Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng về quê tránh để dịch.

đó, ngày 30.9, hàng trăm người dân sinh sống và làm việc tại Đồng Nai rồng rắn nối đươi nhau xuống đường bằng xe máy để về quê. Đa số người dân là công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, thợ hồ, buôn bán tự do…thất nghiệp nhiều nhiều tháng do dịch Covid-19 kéo dài.

Theo danh sách mà Công an tỉnh Đồng Nai tổng hợp, có hơn 200 người rủ nhau tự về quê bằng xe máy đi từ nơi thuê trọ qua các ngả đường về 2 điểm chính là cầu Đồng Nai trên QL1A và trạm thu phí QL1K.

Thế nhưng khi đến 2 địa điểm trên đều bị lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 không cho thông chốt, đồng thời tuyên truyền và tổ chức đưa toàn bộ số người trên về khu tập trung tại Trường TH và THCS Hiệp Hòa (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Chị Phạm Thị Bảo Trâm (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho biết, gia đình chị đến Bình Thuận đến nay cũng 5 tháng. Công việc chính là làm thợ hồ cho 1 công trình xây trường mẫu giáo. Mới làm việc ở Bình Thuận được 2 tháng thì bùng phát dịch, kể từ đó đến nay thất nghiệp, ở lại trong khu nhà trọ được 3 tháng. “Trong gần 3 tháng ở Bình Thuận tôi không nhận được sự hỗ trợ nào nên tìm đường về quê”, chị Trâm nói.

Một cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết 2 ngày qua, người dân ở nhiều nơi hẹn hò trên các nhóm Zalo, facebook để tụ tập về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân rất đông, có đến hơn 200 người chia thành nhiều nhóm khác nhau, chủ yếu là về lại các tỉnh miền Tây. Qua 2 chốt chặn, lực lượng công an đã tuyên truyền cho người dân hiểu về các biện pháp an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19 , đồng thời vận động để người dân tạm thời di chuyển về các khu tập trung chờ báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Khi số người dân đồng ý về lại các điểm tập trung ở 2 Trường tiều học và THCS Hiệp Hòa, lực lượng chức năng đã mua cơm hộp phát cho tất cả người dân, đồng thời liên hệ với cơ quan y tế tới test nhanh Covid-19 cho từng người. Hiện tại đã có 4 tỉnh đồng ý tiếp nhận công dân của họ về quê, nên lực lượng công an đã tổ chức xe đưa những người dân này về. “Số còn lại chúng tôi vẫn tiếp tục chờ tín hiệu đón nhận từ các tỉnh khác để tiếp tục đưa họ về theo yêu cầu”, vị cán bộ này nói.