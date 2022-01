Đồng Nai: Triệt phá tụ điểm đá gà vùng giáp ranh, thu giữ 150 triệu đồng

Ngày 17.1, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp Công an H.Nhơn Trạch tạm giữ 37 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Trước đó, chiều 16.1, khi hàng chục đối tượng đang tụ tập đá gà tại một vườn cao su thuộc ấp 3, xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) thì bị lực lượng Công an Đồng Nai bất ngờ ập vào bao vây.





Lúc này các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng bị lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ 56 người. Công an thu giữ tại hiện trường hơn 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều con gà đá. Qua sàng lọc, lực lượng công an đã tạm giữ 37 người, trong đó có nhiều đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Bước đầu, công an xác định tụ điểm đá gà này do Võ Hoàng Vũ (còn gọi là Vũ Chín em), Cao Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Định đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Để đối phó công an, các đối tượng bố trí nhiều lớp cảnh giới ở tất cả lối vào, đồng thời thay đổi địa điểm liên tục. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bao vây, triệt phá.