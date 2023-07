Đồng Nai: Va chạm với xe khách trên quốc lộ 20, 2 anh em ruột tử vong

Vụ tai nạn khiến 2 anh em ruột tử vong xảy ra vào tối 23.7 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Bàu Hàm 2, H.Thống Nhất (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên hai anh em ruột Nguyễn Kim Hoàng và Nguyễn Kim Điêp (cùng ngụ xã Gia Kiệm) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến địa bàn xã Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất), xe máy va chạm với xe khách BS 51B - 295.47 đang lưu thông theo hướng ngược lại .

Hiện trường vụ tai nạn THANH CHƯƠNG

Cú va chạm khiến xe máy bị hất văng hàng chục mét, hai anh Hoàng và Điệp cũng văng đi xa và rơi xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, đầu xe khách bị bể đèn bên trái, xe máy hư hỏng nặng, nhiều thiết bị bể nát văng tung ra khắp đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Hàm 2, Công an H.Thống Nhất và lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm 20 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt phân luồng điều tiết giao thông và điều tra vụ tai nạn.

Nhiều người dân và người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn H.Thống Nhất phản ánh, thời gian qua thường xuyên xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô chạy với tốc độ cao, vượt ẩu, nhất là các xe khách chạy tuyến Đà Lạt - TP.HCM và ngược lại, thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông chết người khiến người dân rất bức xúc, lo lắng.