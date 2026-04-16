Đồng Nai: Vượt ẩu, suýt gây tai nạn, nhiều tài xế bị xử phạt từ clip người dân

Ngày 16.4, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa liên tiếp lập biên bản xử phạt các trường hợp tài xế vượt ẩu, điều khiển xe ô tô vượt bên phải trong trường hợp không được phép, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp nhận hình ảnh phản ánh của người dân về việc xe ô tô khách biển số 50H-442.xx có hành vi vượt xe bên phải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Đồng Phú vào tối 10.4.

Xe khách vượt phải không đúng quy định ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế L.V.P (41 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), người điều khiển xe khách này, lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông P. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, đội tiếp nhận từ người dân hình ảnh camera ghi lại xe ô tô biển số 60K-609.xx vượt phải xe cùng chiều trên đường Lý Thường Kiệt sáng 5.4, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Sau khi xác minh, đội đã mời tài xế L.A.Đ (20 tuổi, ở Đồng Nai) lên làm việc và xử lý theo quy định.

Ngày 13.4, Đội CSGT đường bộ số 4 cũng đã lập biên bản xử phạt ông N.V.C (56 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Cụ thể, theo clip người dân cung cấp, khoảng 9 giờ 54 phút ngày 6.4, trên đường ĐT.741, đoạn qua cầu Thác Mẹ (phường Phước Long), tài xế N.V.C đã điều khiển xe tải vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều.

Xe tải suýt "đấu đầu" với xe ô tô đi chiều ngược lại có gắn camera hành trình ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Chiếc xe ô tô lưu thông hướng ngược lại có gắn camera hành trình đã kịp thời giảm tốc độ, tránh một vụ tai nạn "đấu đầu" có thể xảy ra. Tại cơ quan công an, ông N.V.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông của mình.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vượt xe trong những trường hợp không được vượt sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian gần đây, Phòng CSGT liên tiếp tiếp nhận các phản ánh của người dân đến fanpage Phòng CSGT Đồng Nai và ứng dụng VNeTraffic về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông đường bộ như: đi vào đường cấm; dừng đỗ xe trên phần đường đi bộ; đỗ xe không sát mép đường phía bên phải; vượt xe trong những trường hợp không được vượt…

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đều nhanh chóng xác minh, mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử phạt theo quy định.