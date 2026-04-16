Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đồng Nai: Vượt ẩu, suýt gây tai nạn, nhiều tài xế bị xử phạt từ clip người dân

Hoàng Giáp
16/04/2026 11:49 GMT+7

Nhiều tài xế vượt ẩu nguy hiểm được camera người dân ghi lại và phản ánh đến lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai qua fanpage và ứng dụng VNeTraffic đã bị xử lý.

Ngày 16.4, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa liên tiếp lập biên bản xử phạt các trường hợp tài xế vượt ẩu, điều khiển xe ô tô vượt bên phải trong trường hợp không được phép, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp nhận hình ảnh phản ánh của người dân về việc xe ô tô khách biển số 50H-442.xx có hành vi vượt xe bên phải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Đồng Phú vào tối 10.4.

Đồng Nai: Xử phạt nhiều tài xế vượt ẩu nguy hiểm, được camera người dân ghi lại - Ảnh 1.

Xe khách vượt phải không đúng quy định

ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế L.V.P (41 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), người điều khiển xe khách này, lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông P. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, đội tiếp nhận từ người dân hình ảnh camera ghi lại xe ô tô biển số 60K-609.xx vượt phải xe cùng chiều trên đường Lý Thường Kiệt sáng 5.4, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Sau khi xác minh, đội đã mời tài xế L.A.Đ (20 tuổi, ở Đồng Nai) lên làm việc và xử lý theo quy định.

Ngày 13.4, Đội CSGT đường bộ số 4 cũng đã lập biên bản xử phạt ông N.V.C (56 tuổi, ở Đồng Nai) về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt.

Cụ thể, theo clip người dân cung cấp, khoảng 9 giờ 54 phút ngày 6.4, trên đường ĐT.741, đoạn qua cầu Thác Mẹ (phường Phước Long), tài xế N.V.C đã điều khiển xe tải vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều.

Đồng Nai: Xử phạt nhiều tài xế vượt ẩu nguy hiểm, được camera người dân ghi lại - Ảnh 2.

Xe tải suýt "đấu đầu" với xe ô tô đi chiều ngược lại có gắn camera hành trình

ẢNH: CSGT ĐỒNG NAI

Chiếc xe ô tô lưu thông hướng ngược lại có gắn camera hành trình đã kịp thời giảm tốc độ, tránh một vụ tai nạn "đấu đầu" có thể xảy ra. Tại cơ quan công an, ông N.V.C đã thừa nhận hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông của mình.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vượt xe trong những trường hợp không được vượt sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian gần đây, Phòng CSGT liên tiếp tiếp nhận các phản ánh của người dân đến fanpage Phòng CSGT Đồng Nai và ứng dụng VNeTraffic về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định giao thông đường bộ như: đi vào đường cấm; dừng đỗ xe trên phần đường đi bộ; đỗ xe không sát mép đường phía bên phải; vượt xe trong những trường hợp không được vượt…

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đều nhanh chóng xác minh, mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử phạt theo quy định.

Ứng dụng VNeTraffic do Cục CSGT Bộ Công an phát triển áp dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận và tương tác với các dịch vụ công đơn giản hơn trước.

VNeTraffic còn đóng vai trò là kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân về các vi phạm, tai nạn hoặc bất cập trong quản lý giao thông.

Đây là điểm quan trọng giúp tăng cường giám sát, tạo sự tương tác hiệu quả giữa người dân và lực lượng chức năng, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận