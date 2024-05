Đồng Nai: Xét xử vụ tài xế xe khách Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người

Theo đó, tài xế Hoàng Văn Tính (48 tuổi, ở Thừa - Thiên Huế) bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Cùng bị đưa ra xét xử vụ án này còn có Lê Dương (33 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi, về tội "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

2 bị cáo tại phiên tòa LÊ LÂM

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty TNHH Thành Bưởi (gọi tắt Công ty Thành Bưởi, trụ sở tại TP.HCM) do ông Lê Đức Thành, giữ chức vụ Giám đốc và Lê Dương, giữ chức vụ Phó giám đốc.

Mặc dù bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe (từ ngày 5.8.2023 đến hết ngày 5.11.2023), nhưng vào 00 giờ ngày 30.9.2023, tài xế Hoàng Văn Tính vẫn điều khiển xe khách BS 50F - 004.83 đi từ TP.HCM về TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khi đến Km 48 trên quốc lộ 20 (thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, H.Định Quán, Đồng Nai), do không giữ khoảng cách an toàn, xe khách do Tính điều khiển đã va vào đuôi xe tải BS 60C - 345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn (39 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Khá đông người dân đến theo dõi phiên tòa LÊ LÂM

Sau va chạm, Tính đánh tay lái, điều khiển xe khách sang bên trái và đi vào phần đường dành cho các phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.



Lúc này, xe khách (loại 16 chỗ ngồi) BS 86B - 015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi, ở Bình Thuận) điều khiển, chở theo 8 hành khách lưu thông theo hướng ngược lại đã bị xe khách BS 50F - 004.83 của nhà xe Thành Bưởi đâm vào phần hông bên trái, đẩy vào lề đường bên trái, làm chết 5 người và bị thương 4 người, tài sản thiệt hại hơn 666 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn H.K

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an H.Định Quán xác định Lê Dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển hành khách của Công ty Thành Bưởi, nhưng không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ cồn theo quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29.5.2020 của Bộ GT-VT dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc nêu trên nên tiến hành bắt giữ.

Về trách nhiệm dân sự, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công ty Thành Bưởi đã bồi thường cho gia các gia đình người bị hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng và mua lại xe bị tai nạn BS 86B - 015.75 với giá 750 triệu đồng.