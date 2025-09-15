Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Xử lý người không đội nón bảo hiểm chạy xe máy ‘bốc đầu’

Lê Lâm
Lê Lâm
15/09/2025 19:15 GMT+7

Ngoài việc chạy xe máy 'bốc đầu', người này còn không đội nón bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và giấy phép lái xe.

Ngày 15.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp Công an xã Định Quán (Đồng Nai) đã mời P.X.T.Đ (19 tuổi, ngụ xã Gia Canh, Đồng Nai) đến làm rõ, liên quan clip điều khiển xe máy "bốc đầu" được đăng tải trên mạng xã hội.

Đồng Nai: Xử lý nam thanh niên không đội nón bảo hiểm chạy xe máy ‘bốc đầu’ - Ảnh 1.

P.X.T.Đ tại cơ quan công an và hình ảnh chạy xe máy "bốc đầu" (ảnh nhỏ)

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào chiều 13.9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy một bánh (bốc đầu) trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn trước sân vận động xã Định Quán. Ngoài việc chạy xe bốc đầu, người này còn không đội nón bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu.

Tại cơ quan công an, P.X.T.Đ thừa nhận hành vi chạy xe máy "bốc đầu".

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý P.X.T.Đ về các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển xe chạy bằng một bánh, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Tin liên quan

Đồng Nai: 'Bốc đầu' xe trên quốc lộ 51, 3 người bị tạm giữ hình sự

Đồng Nai: 'Bốc đầu' xe trên quốc lộ 51, 3 người bị tạm giữ hình sự

Từ phản ánh của người dân qua clip quay cảnh 3 người chạy xe máy 'bốc đầu' trên quốc lộ 51, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) vào cuộc xác minh và tạm giữ hình sự.

Khám phá thêm chủ đề

bốc đầu CSGT không đội nón bảo hiểm Định Quán xử lý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận