Đồng Nai: Xử lý người không đội nón bảo hiểm chạy xe máy ‘bốc đầu’

Ngày 15.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp Công an xã Định Quán (Đồng Nai) đã mời P.X.T.Đ (19 tuổi, ngụ xã Gia Canh, Đồng Nai) đến làm rõ, liên quan clip điều khiển xe máy "bốc đầu" được đăng tải trên mạng xã hội.

P.X.T.Đ tại cơ quan công an và hình ảnh chạy xe máy "bốc đầu" (ảnh nhỏ) ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, vào chiều 13.9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy một bánh (bốc đầu) trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn trước sân vận động xã Định Quán. Ngoài việc chạy xe bốc đầu, người này còn không đội nón bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu.

Tại cơ quan công an, P.X.T.Đ thừa nhận hành vi chạy xe máy "bốc đầu".

Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý P.X.T.Đ về các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển xe chạy bằng một bánh, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.