Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 19.3, khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Đông Nam bộ nắng nóng 36 độ C ít nhất 10 ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, ngày 20 - 21.3, khu vực này có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Nắng nóng ở Đông Nam bộ còn kéo dài ít nhất 10 ngày nữa.

Cảnh báo, nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm giảm thấp, có thể xảy ra cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Cạnh đó, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức, và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch 2 - 4 độ C so với nhiệt độ thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cho hay, hiện tượng ENSO (sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên đông Thái Bình Dương nhiệt đới) đang ở trạng thái trung tính. Từ tháng 4 - 6.2025, hiện tượng này có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70 - 80%. Vì vậy, trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ.

Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024. Ở Tây Bắc bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc, Trung Trung bộ trong tháng 4 cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Từ tháng 5, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.