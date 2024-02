Đồng nghiệp 'đau xót, 'bần thần' trước tin diễn viên Thủy Phạm qua đời

Thủy Phạm sinh năm 1990, gây ấn tượng với đồng nghiệp bởi tính cách hòa đồng thân thiện, say mê với nghề diễn FBNV

Thủy Phạm - diễn viên từng góp mặt trong các dự án phim như Trò chơi định mệnh, Vũ khúc trong đêm, Chiếc vòng ngọc huyết… qua đời hôm 31.1 vì tai nạn giao thông. Bị xe tải tông khi đi trên đường, dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu tích cực nhưng nữ diễn viên không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của Thủy Phạm khiến đồng nghiệp, khán giả xót xa. Sinh thời, cô là gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình miền Nam, được yêu quý bởi tính cách hiền lành, dễ mến, chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Nghệ sĩ Cát Tường bàng hoàng khi hay tin đàn em qua đời. Cô tiết lộ cả hai có một dự án chung chưa lên sóng và chia sẻ thêm: “Sao cuộc đời này vô thường vậy. Thủy ra đi thanh thản, chị sẽ sắp xếp đến gặp em lần cuối. Hãy trân trọng những giây phút còn bên nhau”.

Cát Tường chia sẻ hình ảnh chụp cùng Thủy Phạm trong một dự án. Cô xót xa vì phim chưa lên sóng mà lại nhận tin đàn em qua đời FBNV

Nghệ sĩ Tuyết Thu hoang mang khi nhận tin dữ. Trên trang cá nhân, cô đăng tải hình ảnh của Thủy Phạm kèm theo dòng trạng thái: “Thương em gái, thật bàng hoàng khi nghe tin em ra đi”. Tâm sự với chúng tôi, Tú Tri cho biết thời điểm hay tin đàn chị mất, cô không tin đó là sự thật. Giọng ca bolero nói cả hai có cơ hội làm chung một số dự án và rất quý đàn chị vì sự hiền lành. “Tôi thương chị Thủy lắm, tôi không tin chị đã ra đi”, Tú Tri bày tỏ.

Thời điểm nhận tin Thủy Phạm qua đời, Lê Nguyên Bảo bần thần, phải dành chút thời gian để bình tâm trở lại. Đối với nam diễn viên, sao phim Đặc vụ ở Ma Cao là một người hiền lành, gần gũi và luôn thương quý đàn em. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn chưa tin nhưng sẽ phải tin. Tôi nhớ mãi những lần đi quay chung, những lần tôi đưa chị về, tâm sự đủ chuyện với nhau. Chị ơi, chị hết nợ trần gian rồi”.

Phan Thị Mơ thân thiết với Thủy Phạm sau khi đóng Hoa hồng thép NVCC

Với diễn viên Phương Hằng, Thủy Phạm là một diễn viên thân thiện, hòa đồng với mọi người. Sự ra đi của đồng nghiệp khiến vợ Anh Tâm xót xa. Cô nhắn nhủ: “Một kiếp người mới sẽ thật xinh đẹp và hạnh phúc nhé”. Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh của diễn viên Thủy Phạm và viết: "Cuộc sống này không biết trước được điều gì. Chị ngủ ngon nhé".

Phan Thị Mơ nói với chúng tôi cô đang đi công tác ở Phú Quốc thì nhận tin buồn. Trước đó, cả hai có dịp hợp tác chung phim Hoa hồng thép. “Từ dự án đó, chúng tôi trở thành bạn với nhau dù công việc của cả hai khá bận rộn. Khi nhận được thông tin từ em gái của mình, tôi khá sốc. Chúng tôi bằng tuổi, có nhiều điểm chung nên cũng thân thiết. Tôi không tin nhưng đó lại là sự thật”, cô nói.

Diễn viên Hoài An bần thần trước sự ra đi của đồng nghiệp trẻ tuổi FBNV

Phan Thị Mơ chia sẻ Thủy Phạm là người đồng nghiệp hiền lành, cởi mở. Vì vậy, sự ra đi của nữ diễn viên khiến Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 tiếc nuối. “Điều tôi ấn tượng nhất ở Thủy là một cô gái yêu nghề, hết mình với công việc nghệ thuật. Thủy chịu khó, cầu tiến và tập trung vào sự nghiệp đóng phim rất nhiều. Cô ấy không nề hà vai chính phụ hay cực khổ thế nào. Điều đó khiến tôi phải nể phục”, Phan Thị Mơ nói.

Diễn viên Thanh Bình bày tỏ xúc động: "Nghe tin từ tối nhưng không dám hỏi ai vì sợ tin đó là thật. Bây giờ thì tin rằng em đã không còn… An nghỉ em nhé, Thủy Phạm".

Diễn viên Hoài An cũng không kiềm được cảm xúc, chia sẻ: "Em ơi, nơi ấy an yên và thanh thản nhé, kiếp sau sẽ là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, thân thiện và hạnh phúc nha. Đau xót quá, bần thần cả người từ hôm qua đến giờ, không biết nói gì hơn… Thương tiễn em… Xin thành kính chia sẻ nỗi buồn to lớn này cùng gia đình vào những ngày cận tết".